Сегодня — день ангела Александра, поэтому поспешите поздравлять всех своих знакомых Саш с днем ангела. Имя Александр в переводе с древнегреческого означает тот, кто защищает людей.

День ангела Александра 2022 по православному календарю празднуют:

в январе: 8, 10, 14, 17, 31 числа;

в феврале: 7, 17, 19, 20, 21 числа;

в марте: 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 числа;

в апреле: 9, 23, 27, 28, 30 числа;

в мае: 3, 4, 24, 26, 27, 29 числа;

в июне: 1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 числа;

в июле: 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 числа;

в августе: 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 числа;

в сентябре: 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 числа;

в октябре: 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 числа;

в ноябре: 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 числа;

в декабре: 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28 и 30 числа.

Что можно сказать об имени Александр? Как правило, собственники имени Саша имеют достаточно сложный и напористый характер. Он любит быть центром внимания и часто ведет себя так, чтобы его заметили все окружающие. Саша достаточно гордый и как правило, он старается скрывать это. Имя Александр также толкуется как дружелюбный. Александр очень хороший семьянин, заботиться о своих детях и жене. Даже спустя много лет брака, Саша найдет, как удивить свою вторую половинку.

Поздравления с Днем ангела Александра в стихах

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Александр, Саша, Сашка,

Дружить с тобою — это сказка,

Будь таким ты, Саш всегда,

Еще долгие года!

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Александра с днем ангела поздравляем,

И от всей души желаем,

Никогда не унывать,

Печали и горечи не знать!

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Будь всегда ты молодцом,

Не смей падать в грязь лицом,

Никогда ты не сдавайся,

И всегда любимым оставайся!

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С днем ангела Александа, я поздравляю,

И очень сильно тебя обнимаю,

Пожелать хочу так много,

И начну пожалуй с простого!

Сашка, будь всегда счастливым,

Обаятельным, красивым,

Нежным, ласковым, любимым,

И всегда немножечко игривым!

Никогда ты не сдавайся,

Всем невзгодам улыбайся,

И уверенно шагай вперед,

Пусть только лучшее тебя там ждет!

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Александра с днем ангела поздравляю,

И от всей души желаю,

Быть счастливым, не хворать,

Горя и печали совсем не знать!

Будь всегда таким задорным,

Добрым, ответственным и стойким,

И пусть все преграды вновь

Тебя обходят стороной!