День ангела Ирины 2022 (именины Ирины) по православному календарю празднуют:

в январе: 12 числа;

в феврале: 26 числа;

в марте: 7 числа;

в апреле: 29 числа;

в мае: 18, 26 числа;

в июне: 23 числа;

в июле: 6 числа;

в августе: 10, 17, 22 числа;

в сентябре: 30 числа;

в октябре: 1 числа.

Что можно сказать об имени Ирина? Ирина в переводе с древнегреческого означает “Мир и покой”. Сами по себе собственники такого имени достаточно спокойны, целеустремленны и как правило не зависят от какого-либо мнения. Как правило, Ирина достаточно трудолюбива и дружелюбна, всегда придет на помощь в нужный момент. Еще обладателей имени Ирина можно назвать создателями семейных очагов. Люди с именем Ирина всегда на первое место ставят семью, которая для них играет очень важную роль.

Если же у вас есть друзья или знакомые с таким именем, то обязательно поздравьте Ирину с днем ангела. Поздравить можно стихами, открыткой или же сделать неожиданный и приятный подарок.

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Поздравления с Днем ангела Ирины в стихах

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С Днем ангела Ирины, поздравляю,

И очень искренне тебе желаю,

Как можно чаще улыбаться,

В счастье и любви купаться!

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В день ангела Ирины, тебя я поздравляю,

И от всей души тебе желаю,

Чтобы задуманное получалось,

И чтоб все мечты сбывались!

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В день ангела Ирина поздравления прими,

Желаю я всю жизнь купаться в любви,

Желаю я печали и тоски не знать,

Лишь только хорошее познавать и о большем мечтать!

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Поздравление с днем ангела Ирины, тебе я шлю,

Хочу напомнить о том, что тебя люблю,

Иришка, ты такой хороший человек,

Что не сыскать подобных мне во век!

Тебе желаю я от всей души,

Гармонии, тепла и красоты,

Чтоб ты лишь хорошела с каждым днем,

И все тебе чтоб было ни по чем!

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