Какую зелень можно вырастить дома на подоконнике: советы участника «МастерШеф. Битва сезонов»
Домашние «грядки» – это радость для каждой хозяйки. Главный «микрогринщик» и победитель «МастерШеф. Профессионалы», а также участник «МастерШеф. Битва сезонов» Паша Серветник рассказал, какие виды зелени можно вырастить дома. Это не требует особых забот, а урожай порадует совсем скоро. Какую зелень можно вырастить дома на подоконнике, читайте в материале.
Зелень, которую можно вырастить дома:
- зеленый лук
- кресс-салат
- листовой салат
- петрушка
Как вырастить зеленый лук
Любимое домашнее растение хозяюшек. А что? Оно неприхотливо, быстро растет и почти на любое блюдо сойдет. Особенно если речь идет о летнем салатике.
- Важно выбрать правильный посадочный материал – лук-севок, лук-репку.
- Можно сажать лук на выгонку в небольшую емкость с водой или в грунт.
- В почву обязательно нужно внести гидрогель, который предварительно необходимо замочить в растворе Гуми.
- Чтобы урожай радовал вас часто, нужно сажать лук регулярно. Каждые две недели.
- Для посадки используйте небольшие пластиковые ящики. На дно насыпьте керамзит, а сверху грунт с гидрогелем. Высаживать луковицы нужно вплотную друг к другу.
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Как вырастить кресс-салат
Кресс-салат скороспелый. Пройдет всего несколько недель и вы порадуетесь молодой витаминной зелени на окне. К слову, кресс-салат отлично растет даже зимой.
- Регулярно увлажняйте почву. Ведь засуху такая зелень не любит.
- Сеять нужно кресс-салат регулярно.
- Температура для проращивания – от +7 °C до +15 °C. Если она будет выше, то кресс-салат расти не будет.
- Урожай собирайте ножницами, ровно срезая листья.
- Для посадки используйте слой глинистой земли. Высота – 3 см.
- Семена нужно сеять по поверхности почвы. Потом осторожно вдавите их в землю. После полейте теплой водой и накройте емкость бумагой.
Как вырастить листовой салат
Листовой салат просто невозможно обойти вниманием. Правда, тут немного сложнее с выращиванием, чем, к примеру, с луком и кресс-салатом. Если вы любите сочную зелень, а вы точно ее любите, то уж постарайтесь!
- Необходимо учесть факт, что листовой салат любит свет, поэтому необходимо досвечивание.
- Такая зелень остро реагирует на жаркую погоду, так вы получите горький салат.
- Важно прореживать всходы листовой зелени. Расстояние между сеянцами должно быть 2 см.
- Для посадки используйте горшок, наполненный грунтом. Грунт должен быть для выгонки семян – легкий, что поможет росту корней и не позволит воде застояться.
- Для каждого растения необходимо от 10 до 15 сантиметров грунта в ширину и 20 в глубину.
Как вырастить петрушку
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Петрушка обладает просто гигантским количеством витаминов. Если бы девушки все об этом знали, то ели бы ее просто пучками. Существует два способа выращивания петрушки дома. Первый – посев семян в грунт, второй – выгонка из готовых корешков.
- Подготовьте здоровые корнеплоды зелени весом 30–60 г. Посмотрите, чтобы не было признаков увядания.
- Увлажните почву в ящике. Также можете использовать цветочный горшок.
- Сажая корнеплоды, прикрывайте макушки грунтом.
- Перед посевом замочите на пару дней семена. Меняйте воду 2 раза в сутки. За 2–3 часа до посева положите их в слабый раствор марганцовки.
- Наполните ящик грунтом и полейте горячей водой.
- Посейте семена, только не более чем на полсантиметра.