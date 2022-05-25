Орки: кто такие орки и почему они вторглись в Украину

24 февраля 2022 года россия начала полномасштабные боевые действия в Украине, обстреливая ракетами и бросая бомбы по гражданским целям ― больницам, роддомам, садикам, университетам и жилым домам. Однако еще до этого в 2014 году россия совершила два акта агрессии ― оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. С 2014 года на востоке Украины шли бои, которые не признавались войной. С тех пор россиян, воюющих против украинцев, стали активно называть «орками». Кто такие орки и почему русские ― орки ― читайте в нашем материале.

Орки в культуре, в частности в литературе, фильмах и играх, ― мифические существа, отличающиеся дезорганизованностью, нечистоплотностью, большой численностью, однако низким интеллектом и огромной злобой ко всему миру.

Классическими орками пока считаются орки Джона Толкина ― обезображенные эльфы, которых превратил в темных созданий главный антагонист, воплощение всего зла в книжной вселенной.

Книги Толкина вызвали большой резонанс еще в СССР, когда попали к переводчикам, потому что россияне увидели в орках себя ― живут за «занавесом» (Мордор), враждуют со всеми расами на свете, у них единственный богоподобный авторитарный лидер (Моргот и Саурон в книгах). Тогда же было множество запретов на книги Толкина. Этот символизм не отпускает их десятилетиями, и в российской литературе вырос целый жанр о россиянах-орках.

В других произведениях оркам приписывают черты кровожадных воинов, которые не умеют ничего, кроме как воевать, и часто имеют черты кочевников.

Россиянам не дает покоя тот факт, что они ― потомки ославяненных финнов и угров, которые были объединены беглыми князьями из Киевской Руси в 12 веке. То есть этнически народы не были славянами. На фоне этого российская наука и пропаганда на протяжении десятилетий выставляла Россию как наследницу Киевской Руси, что не является правдой.

На черты россиян обратили внимание украинские воины, столкнувшись с «русским миром» в 2014 году, когда россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Дезорганизованность, звериная жестокость и бесчеловечность оккупантов тогда проявили себя в полной мере.

Очень быстро слово «орки» стало пренебрежительным названием российских солдат в Украине. До российского вторжения 24 февраля 2022 года оно было широко употребляемым среди военных, волонтеров, единичных СМИ и жителей Донбасса. Однако использование слов «орки» и «мордор» 25 февраля 2022 года на официальной странице Сухопутных войск Украины в Facebook повлияло на то, что русские стали орками и ордой для всех.

Название «орки» стало активно использоваться в массовых официальных и неофициальных коммуникациях военно-политическим руководством Украины, а также журналистами и мирными жителями.

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