Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 26 мая 2022 года. Как правильно провести день? Узнайте в астрологическом прогнозе на 26 мая 2022 года от экспертов СТБ.

Овен

У вас возможны денежные поступления. Вас наконец-то заметили и оценили по достоинству. В семье могут быть приятные новости ― вам есть ради чего жить и стараться.

Телец

Вы будете очень обидчивы, и каждое слово может испортить вам настроение. Стоит уединиться и принять все то, что с вами происходит. Все ваши переживания обязательно выльются в проблемы со здоровьем. Расслабьтесь.

Близнецы

Все самые важные планы нужно сделать с утра, а после обеда не решайте денежных вопросов ― может пострадать ваш авторитет. Вечером стоит отправиться на прогулку в одиночестве.

Рак

Занимайтесь сегодня только своей жизнью и не лезьте к другим ― ваша помощь не всегда нужна. Вмешательство может изрядно все испортить. То, что нельзя изменить, ― никак не изменить.

Лев

Очень благоприятный день у Львов в плане романтики и любви. Женщинам хорошо знакомиться, мужчинам ― думать о будущем. Сны в ближайшее время могут оказаться вещими.

Дева

У вас возможны затруднения в личных отношениях. Партнеру нужно больше вашего внимания и заботы. Все проблемы можно при желании решить мирно. Сохраняйте тепло и уют в семье.

Весы

Вокруг одна суета, поэтому вам нужно собраться. Все ваши планы реальны и осуществимы, если вы не будете распыляться по пустякам. Больше времени уделяйте вашей семье. Сны стоит трактовать с точностью до наоборот.

Скорпион

Вы можете получить новости, которые полностью перевернут ваше представление о мире. Это значительно собьёт вас с толку, но расстраиваться не следует ― все идет так, как и должно.

Стрелец

Прекрасный день для наведения порядка дома и в отношениях. Освобождайте пространство и себя для чего-то нового, что вот-вот войдет в вашу жизнь. Вечером можно устроить романтическое свидание.

Козерог

Вам стоит быть очень осторожными сегодня и завтра. Откажитесь от спорта и поездок за рулем. Очень велик риск получения травм.

Водолей

Очень благоприятный день у вас для проявления активности, смелости и настойчивости, присущей вам. Все цели будут достигнуты, материальные вознаграждения тоже не заставят себя ждать.

Рыбы

У вас спокойный и благоприятный день. Можно просто созерцать, что происходит кругом, но никуда не вмешиваться. Вам полезна медитация. Больше доверяйте вашей интуиции. Можете радовать себя так, как вам нужно.

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