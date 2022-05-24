Яна Брензей откровенно рассказала о круглосуточной работе в телемарафоне новостей

Яна Брензей, ведущая «Вікна-новини» на СТБ, одна из тех, кто держит информационный фронт с первых дней войны. Во время войны ее домом, как и для многих других сотрудников марафона, стала работа. Сон, написание новостей и включение в эфир – все происходило в бомбоубежище.

Но, несмотря на банальные неудобства, стресс, страх и опасность, Яна, как и те, кто сейчас остается с украинцами на связи, работают, потому что точно знают, для чего они это делают.

24 февраля я вела новости. И говорила в кадре своим ртом о том, что Россия напала на Украину. Телемарафон важен тем, что это место, где можно точно получить проверенную, надежную информацию. Сейчас это очень важно. Потому что, поверьте, информационная война – не менее критично важна для победы.

Ты не понимаешь, где на работе готовить еду, где на работе спать, как на работу привезти шампунь и гель для душа. К этому, спать в бомбоубежище, жизнь меня не готовила.

Если ты сейчас скажешь «простите, я должен закрывать лавочку», то люди не получают возможно жизненно необходимую для них информацию. Я должна работать, должна рассказывать людям, что происходит. Если ты знаешь, для чего ты это делаешь, то в каких условиях это происходит – вторично.

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Video: Яна Брензей о круглосуточной работе в телемарафоне новостей: «Ты не понимаешь, где на работе готовить еду, где на работе спать, как на работу привезти шампунь и гель для душа» Ведущая Вікна-новини Яна Брензей рассказала о том, как телеведущим работать на круглосуточном марафоне новостей в Украине и что она была в эфире, когда 24 февраля напала россия

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