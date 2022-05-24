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Цветная капуста: десять вариантов приготовления и два фирменных блюда от Евгения Клопотенко

24.05.2022

Как приготовить цветную капусту, чтобы блюда были вкусными и одновременно полезными? Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко знает об этом все! Цветная капуста славится своими полезными свойствами, и вариантов блюд из этого вкусного  и полезного овоща масса. Жарьте, запекайте, маринуйте, добавляйте в салаты и супы. Читайте десять пошаговых рецептов блюд из цветной капусты и выбирайте на свой вкус!

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Цветная капуста содержит витамин С, В6, калий, клетчатку и фолиевую кислоту. Цветная капуста — один из немногих продуктов, которые содержат холин. Это вещество отвечает за нормализацию обмена веществ и играет не последнюю роль в развитии мозга.

Цветную капусту чаще всего готовят на пару, либо отваривают. Это не всегда вкусно и не каждый готов ее употреблять в таком виде.

Победитель «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко поделился любимыми рецептами из этого овоща. Готовить — просто!

Бисквит с грибами и цветной капустой от Евгения Клопотенко

Бисквит с грибами и цветной капустой

Ингредиенты для бисквита:

  • куриное яйцо — 4 шт.
  • сахар — 100 г
  • мука — 300 г
  • молоко — 200 мл
  • разрыхлитель для теста — 8 г
  • сливочное масло — 5 г
  • соль (по вкусу)

Для начинки:

  • цветная капуста — 300 г
  • шампиньоны — 50 г
  • молоко — 100 мл
  • щепотка семена фенхеля
  • растительное масло (для жарки)
  • луковый конфитюр (по вкусу)
  • соль, перец (по вкусу)

Приготовление:

  1. Замешиваем тесто для бисквита. В миске смешиваем яйца, добавляем к ним сахар, соль и взбиваем все до однородной массы. Затем добавить в яйца просеянную муку и все смешать до однородной массы, чтобы в ней не было комков. Добавляем молоко и разрыхлитель. Замешиваем густое тесто оно должно тянуться.
  2. Готовим овощи для начинки — обжариваем на растительном масле грибы и соцветия цветной капусты, добавляем соль, перец и семена фенхеля. Как только они немного подрумянятся, вливаем молоко и тушим на небольшом огне 5—7 минут.
  3. Разогреваем духовку до 180 градусов. Молоко сливаем, а овощи выкладываем в форму, смазанную сливочным маслом. Заливаем овощи тестом и отправляем в духовку на 45—60 минут. Готовность проверяем при помощи деревянной палочки или зубочистки. Когда бисквит будет готов, достаем из духовки, даем остыть и подаем с луковым конфитюром.

Крем-суп из цветной капусты «Дюбарри» от Евгения Клопотенко

Крем-суп из цветной капусты «ДЮБАРРИ»

Ингредиенты:

  • лук порей — 1 шт.
  • цветная капуста — 1 шт. ( головка )
  • молоко — 700—800 мл
  • мускатный орех — 1 щепотка
  • сливочное масло — 20 г
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Цветную капусту разберите на соцветия. Закиньте их в кипящую воду на 1 минуту, после чего слейте воду.
  2. Белую часть лука порея нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде со сливочным маслом, пока лук не станет мягким.
  3. В кастрюлю налейте молоко, добавьте цветную капусту и обжаренный порей, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите 7—10 минут на самом маленьком огне. Перебейте суп погружным блендером до получения однородной массы и разлейте по тарелкам.

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные — 0,5 стак.
  • капуста цветная — 500 г
  • лук репчатый — 2 шт.
  • мука пшеничная — 2 ст. л.
  • сухари панировочные — 0,5 стак.

Приготовление:

  1. Цветную капусту разобрать на соцветия и отварить в подсоленной воде 5 минут и остудить.
  2. Овсяные хлопья залить кипятком и дать настояться 10 минут, чтобы они набухли.
  3. Для фарша мелко нарезаем лук и капусту. Добавляем овсяные хлопья, муку, посолить, поперчить. Все смешать и вымесить.
  4. Формируем влажными руками котлеты, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в подсолнечном масле с двух сторон. Для более диетического варианта можно запечь котлетки в силиконовых формочках в духовке.

Цветная капуста, запеченная под молочным соусом

Цветная капуста, запеченная под молочным соусом

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 250 г
  • сливочное масло — 100 г
  • твердый сыр — 100 г
  • сухари молотые — 30 г

Приготовление:

  1. Цветную капусту сварить в подсоленной воде.
  2. Форму смазать маслом, затем положить в нее 1 ст. ложку молочного соуса. На соус сверху выкладываем сваренную цветную капусту кочерыжкой вниз. После этого залить все остатком молочного соуса, посыпать тертым сыром с сухарями, сбрызнуть маслом и запечь. При подаче полить маслом. Подавать как самостоятельное блюдо на той же форме, на которой капуста запекалась.  

Драники с кабачком и цветной капустой

Драники с кабачком и цветной капустой

Ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • кабачок или цукини — 1 шт.
  • цветная капуста — 1 шт.
  • твердый сыр — 75 г
  • сливочное масло — 100 г

Приготовление:

  1. Картофель отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут, а цветную капусту — 10 минут.  Слейте и остудите.
  2. Натрите овощи. Смешайте картофель, морковь, кабачок, цветную капусту и сыр. Посолите и поперчите.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  4. Растопите немного сливочного масла в большой сковороде на среднем огне. Выложите пару ложек картофельно-овощной массы, хорошо приминая ее ко дну.
  5. Обжаривайте драники 2—3 минуты, затем осторожно переверните и готовьте еще минуту. Переложите на выстеленный бумагой для выпекания противень. Проставьте противень в духовку и выпекайте 5—7 минут, пока драники не подрумянятся.

Салат из цветной капусты и яиц

Салат из цветной капусты и яиц

Ингредиенты:

  • капуста цветная — 500 г
  • яйца отварные вкрутую — 4 шт.
  • помидор — 4 шт.
  • огурец — 2 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • майонез — 100 г
  • лук зеленый — 1 пучок

Приготовление:

  1. Цветную капусту разобранную на соцветия отварите в кипящей подсоленной воде 5—7 минут. Можно использовать сырую.
  2. Огурец и помидор режем крупными кубиками. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем таким же кубиком,как и огурцы.
  3. Мелко нарезаем лук и яйца. Цветную капусту не нарезаем, а оставляем по соцветиям.
  4. Все перемешиваем. Добавляем соль, перец и майонез по вкусу.

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Закуска из цветной капусты по-корейски

Закуска из цветной капусты по-корейски

Ингредиенты:

  • капуста цветная — 1 кг
  • морковь — 2—3 шт.
  • перец болгарский красный — 2—3 шт.
  • масло растительное — 150 г
  • чеснок — 6 зубчиков
  • уксус 9% — 3 ст. л.
  • приправа для моркови по-корейски — 1 шт. (10 г)
  • соль — 1,5 ст. л.
  • сахар — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Цветную капусту разделить на соцветия. Почистить морковь и натереть на терке. Болгарский перец очистить от семян и порезать крупной соломкой. Чеснок почистить и раздавить в чесночнице.
  2. Сделать маринад для овощей по-корейски. Для этого в два стакана кипятка влить растительное масло, добавить чеснок, сахар, соль, уксус и приправу. Все ингредиенты перемешать.
  3. Залить подготовленные овощи маринадом. Все перемешать, наполнить банки и закрыть капроновой крышкой.
  4. Поставить банки на 12 часов в холодильник. Также можно подавать закуску по-корейски как салат.

Цветная капуста в кляре

Цветная капуста в кляре

Ингредиенты:

  • капуста цветная — 400 г
  • молоко ( по желанию) — 100 мл
  • вода — 4 л
  • лист лавровый — 2 шт.
  • соль — 2 ст. л.

Кляр:

  • яйцо куриное — 2 шт.
  • масло подсолнечное — 5 мл
  • вода газированная  — 50 мл
  • мука пшеничная  — 100 г

Приготовление:

  1. Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 5 минут. Можно в воду добавить молоко и лавровый лист. Благодаря молоку капуста останется белоснежной, а лавровый лист уберет неприятный запах.
  2. Желтки отделяют от белков. Белки пока ставим в холодильник. К желткам добавляем растительное масло, соль, специи по вкусу и газированную воду — она придает кляру воздушности. Взбиваем и добавляем постепенно муку.
  3. Капусту разделяем на соцветия. Присыпаем мукой, чтобы не стекал кляр. Вынимаем белки из холодильника и, добавив щепотку соли и пару капель лимонного сока, взбиваем миксером до крутых пиков. В этот момент нужно поставить на плиту разогреваться сотейник с маслом.Аккуратно вмешиваем белки в кляр. Белки дают ему дополнительную пышность. Опускаем в кляр капусту. Жарить по 1—2 минуты с двух сторон.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Ингредиенты:

  • капуста цветная — 1 кг
  • помидоры — 400 г
  • молоко — 250 мл
  • твердый сыр — 200 г
  • яйца — 4 шт.
  • масло сливочное — 30 г

Приготовление:

  1. Цветную капусту отварите в кипящей подсоленной воде 10 минут.  
  2. Разогреть духовку до 200 градусов. В смазанную форму уложить ярус половины от всей цветной капусты. Затем ярус мелко порезанных помидоров. Сверху покрыть остальной капустой. Все залить яйцами, взбитыми с молоком. Сверху положить кусочки сливочного масла и посыпать тертым сыром.
  3. Выпекать до золотистого цвета 30—35 мин при температуре 190 градусов.

Крем-суп из брокколи и цветной капусты

Крем-суп из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты:

  • брокколи — 500 г
  • цветная капуста — 500 г
  • лук — 1 шт.
  • молоко — 100 мл
  • оливковое масло — 1—2 ст. л

Приготовление:

  1. Отвариваем брокколи и цветную капусту в кипящей подсоленой воде 10 минут до готовности.
  2. Готовые овощи достаем из бульона, добавляем лук нарезанный полукольцами и измельчаем в блендере. Добавляем полученную смесь обратно в бульон. Добавляем молоко. Солим и перчим по вкусу.
  3. Доводим до кипения на медленном огне, варим еще 2—3 минуты и добавляем 1—2 ст. ложки оливкового масла. Для разнообразия вкуса можно добавить сухарики со специями и чесноком.

Открытый овощной пирог

Открытый овощной пирог

Ингредиенты:

  • мелко нарезанные свежие овощи — 400 г
  • молоко — 150 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • яичный желток — 1 шт.
  • песочное тесто — 1 уп.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите в форму диаметром 20 см песочное тесто и сделайте бортики. Выложите овощи в форму из теста. Взбейте яйцо и желток с молоком.
  2. Поставьте форму на противень и залейте в нее смесь. Выпекайте при 190 градусах 45 минут до готовности.

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