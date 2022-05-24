Если вы влюблены в лаванду, читайте, где в Инстаграме сможете ею полюбоваться и какие лавандовые поля посетить для фотосессий. Представленные инстаграм-аккаунты о лаванде — это уникальные блоги, которые ведут люди, увлеченные своим делом. Они делятся с подписчиками советами по уходу за лавандой, проводят мастер-классы и дарят невероятное вдохновение.

Лавандовые блоги, которые нас вдохновляют:

Владелица аккаунта Люба начала писать о лаванде первой в Украине и нашла немало поклонников ее блога. У автора легкий стиль текстов и замечательное чувство прекрасного, которое позволяет ей создавать впечатляющие фото. В блоге много полезных советов, рецептов, размышлений и интересностей из жизни в селе. Отдельно проводятся занятия в пока единственной в Украине лавандовой школе онлайн.

Люба принципиально не проводит фотосессии и ценит приватность, о чем время от времени напоминает подписчикам.

Владелица аккаунта Алла пишет иронично, с юмором и смешными историями из сельской жизни. Интересно и весело наблюдать за дневниками из жизни кошек, собак и читать полезные советы по уходу за лавандой и пряными травами. Фотосессий на локации пока не проводит.

Владелица аккаунта Виктория называет свою локацию Лавандовый хутор и выбрала формат полезных советов для своих подписчиков. Если вы хотите найти структурированную информацию о том, как прорастить лаванду из семян, как вырастить лаванду в горшке дома (и стоит ли), чем отличается лаванда от лавандина, можно ли употреблять цветы лаванды с кофе и как приправу к пище, что такое лавандовый сироп и как его употреблять, а также все об уходе за лавандой, — вам сюда. Вся информация структурирована, а наиболее важные сообщения оформлены соответствующей плашкой. Есть и бесплатные видеоуроки. Фотосессии на локации пока не проводят, но планируют делать в будущем.

Владелица аккаунта Оля трогательно и немного романтично рассказывает о «лавандовых буднях», а еще мы любим эту страницу за фантастические утренние фото с кофе и лавандой на рассвете! Есть опция фотосессий.

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Владелица аккаунта Оля пишет так, что хочется посадить лаванду немедленно и с любовью ухаживать за ней. Стиль советов легкий, мягкий и ненавязчивый. Есть опция мастер-классов.

Владелица аккаунта Оксана просто и непринужденно рассказывает об этапах ухода за растениями, физическом труде и делится с подписчиками своей любовью к цветам.

Владелица аккаунта Даша захватывает любовью к своему саду и цветам. Здесь много об уходе не только за лавандой, но и за розами. Есть опция фотосессий.

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