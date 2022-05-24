Наталья Лебердюк и Денис Матросов рассказали о Ирпине

Прошлой осенью вся страна объединилась на СТБ в гордости за невероятные таланты Украины, которые своими умениями дарят надежду на светлое будущее. Как сложилась жизнь участников шоу «Україна має талант» после проекта? Но как каждый из них в течение этих месяцев помогает стране выстоять против российской агрессии?

Суперфиналисты «Україна має талант» Наталья Лебердюк и Денис Матросов, выступавшие с театром света, сами из Ирпеня. Ведущему Григорию Решетнику участники рассказали, что Наталье удалось уехать оттуда в первую же неделю войны. А вот Денис оставался там до 7 марта: жил в бомбоубежище без каких-либо коммуникаций, свет сделал из своего светодиодного костюма и каждый раз бегал домой варить еду для соседей в бункере.

О том, как застала их война и чем сейчас помогают стране, Наталья и Денис рассказали в беседе с Григорием Решетником.

Н: Когда война началась, я была в Ирпене. У нас должно было быть выступление 24 февраля, к которому мы готовились всю ночь. Утром я приехала домой собраться на работу. Взрывы были слышны уже в 6 утра. Окна моей квартиры выходят в сторону Бучи, Гостомеля. Поэтому я видела все, что там горело и туда прилетало. Стояла смотрела в это окно, но не могла поверить, что это происходит на нашей земле.

Н: Я позвонила по телефону Денису, сказала «видимо, началась война». Он предложил не ехать на работу. Но я была настойчива. Мы месяц к нему готовились, должны были рисовать как раз о будущем нашей земли. И это должна стать одна из лучших наших работ. Мы сели в машину, но на выезде из Ирпеня нам дали отбой. И мы вернулись домой.

Н: Позже брат уехал за родителями, живущими в Буче, и сказал что у меня есть 20 минут на собрание. Я не могу сказать, что долго думала. Взяла кофту, кота и уехала. Место в машине было, мы могли унести Дениса, но я не смогла до него дозвониться. Я звонила ему всю ночь, пока мы ехали.

Денису же уехать так быстро не удалось. В их сторону начали прилетать один за другим снаряды. Один – попал в его дом. Другой – оборвал в городе коммуникацию и связь после этого пропала. С той поры две недели Денис провел в бомбоубежище вместе с другими соседями.

Д: Я был дома, когда русские танки начали продвигаться. Первый снаряд попал именно в мой дом. Попал в 7 этаж, загорелась квартира, но, к счастью, людей в ней не было. Физически и морально я не мог оставаться в квартире. Рядом был бункер, построенный еще во времена СССР. Там находилось около 200 человек. Но он был без всяких коммуникаций и света. К счастью, в одной из наших шоу программ были костюмы со светодиодными лентами. С его помощью я осветил бункер. Потом меня назначили главным: я отвечал за еду, бегал в дом варить еду на газе. К нам постоянно приезжали эвакуационные автобусы, но я оставался до самого конца. Утром 7 марта ребята из теробороны настояли на том, чтобы я уехал: «Если хочешь остаться живым, должен выехать сегодня». Я выехал из Ирпеня, в Киевской области появилась связь и я мог позвонить Наталье.

Н: Мы звонили ему каждые полчаса из всех телефонов, хотя понимали, если он не отвечает на один, то и другие не ответит. У меня в семье Дениса воспринимают как своего. Иногда в голову приходили разные мнения. Ты же видишь эти новости, что там происходило. И утром 7 или 8 марта День пишет мне «я жив». Это было такое счастье

Наташа признается, что Денис стал для нее настоящим героем. Он не просто друг, он уже часть ее семьи, с которой она знакома и творит 12 лет. Поэтому без слез не может вспоминать о неделях, когда не могла до него дозвониться и сильно радуется, что они все вместе.

Н: Денис – мой супергерой! Он вывез наши мировые холсты. Это двухметровый тубус. Он вывез холсты, сценический костюм, но не вывозил свои личные вещи.

Н: Мы сейчас в безопасности. Но я уже возвращалась. Честно говорю. Мой дом – мое место силы. У меня 17-этажный дом. Он выше остальных и сразу выделяется. По нему обычно стреляли. Выдержит ли конструкция – покажет экспертиза.

Григорий Решетник признается, разговор был долгим и трудным. О том, что с ними происходило, он лично знал и сильно переживал при жизни Натали и Дениса с первых дней войны.

Я знал, что у них совсем не простая история, потому что Наталья и Денис жили в Ирпене. И я очень счастлив от того, что, Ирпень, Бучу, Гостомель, Киевскую область освободили. Что наши талантливые участники спаслись, живы и в безопасности. Вся Украина до сих пор помнит их выступления, историю о Чернобыле, разводе родителей. Сегодня эти выступления набирают новое содержание, такое впечатление, что они обращались к прошлому и предсказывали трагическое будущее.

У меня самого родители из Николаева. Они просидели в подвале 2 недели. До последнего надеялись, что останутся там. Но когда снаряды начали прилетать в 100 метрах, мы приняли решение их эвакуировать. Было очень сложно.

И, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, Наталья и Денис участвуют в благотворительных концертах и тем самым морально и материально поддерживают нашу страну. На кастингах они были очень умеренные. Но после разговора я понял, что они могут говорить не только светом, но и душой, сердцами и улыбками, – делится впечатлениями после разговора Григорий Решетник.

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