Как сделать маникюр гель-лаком своими руками

Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях
Гель-лак подкупает современных женщин своей стойкостью и легкостью в применении. Уже совсем не обязательно идти в салон, чтобы сделать такой маникюр. Вы можете купить профессиональные материалы и провести эту процедуру самостоятельно. Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях, что для этого понадобится и есть ли от него вред — читайте в материале.
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Мы подготовили для вас список средств, необходимых для покрытия ногтей гель-лаком:
- маникюрные инструменты
- шлифовальная пилка (баф)
- обезжиривающее средство
- салфетки без ворса
- праймер
- базовое покрытие
- цветной гель-лак
- топовое покрытие
- UV- или LED-лампа
- масло для кутикулы
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Этапы нанесения гель-лака
- Сделайте гигиенический маникюр: обработайте кутикулу, придайте ногтям желаемую форму и отшлифуйте ногтевую пластину специальной пилкой — бафом.
- Далее обработайте ногти обезжиривающим средством. В качестве альтернативы подойдет спирт и жидкость для снятия лака.
- Покройте ногти одним слоем праймера.
- Нанесите тонким слоем базовое покрытие и просушите в лампе.
- Далее приступайте к цветному покрытию. Нанесите первый слой лака и просушите его. Тоже самое проделайте со вторым слоем.
- Закрепите «шеллак» топовым покрытием, прокрасив ноготь и с внутренней стороны тоже. Просушите в лампе.
- Обезжиривателем удалите липкий слой с ногтей.
- Смажьте кожу у основания ногтя маслом для кутикулы.
- Если лак попал на кожу вокруг ногтя, удалите его с помощью пилочки.
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Вреден ли гель-лак для здоровья?
Вокруг темы гель-лака не стихают споры: наносит ли он вред ногтям и так ли безопасна УФ-лампа? Попробуем разобраться в этих вопросах. Итак, сам по себе гель-лак абсолютно безвреден, здесь главное — соблюдать технологию нанесения, чтобы не травмировать ноготь. Также выбирайте лаки проверенных производителей: этим вы обезопасите себя от токсичных компонентов. Что касается воздействия ультрафиолета: если лампа качественная, то она и безопасная. Главное — следить за своевременной заменой лампочек. Но вы можете перестраховаться и нанести солнцезащитный крем на руки перед процедурой. Однако все девушки любят и делают гель-лак. Особенно участницы проекта «Холостяк», ручки которых находятся в центре внимания.