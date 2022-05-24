Диетические блюда из кабачков: топ-5 вариантов приготовления от участников «МастерШеф»
24.05.2022
Кабачки — универсальный овощ. Какие диетические блюда из кабачков можно приготовить? В нашей подборке вы найдете пять простых рецептов от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы», благодаря которым вы приготовите полезные и вкусные блюда. Пошаговые рецепты диетических блюд из кабачков читайте в материале.
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Оладьи из кабачков на сковороде
Ингредиенты:
- молодой кабачок – 2–3 шт.
- куриное яйцо – 1 шт.
- мука – 2 ст. л.
- мелко рубленный укроп, петрушка – 1 ч. л.
- кинза – 1 ч. л.
- чеснок – 1 зубчик
- нежирная сметана – 20 г
- соль, перец
- растительное масло
Приготовление:
- Кабачки натереть на средней терке, оставить в посудине для того, чтобы выделился лишний сок.
- Слить сок из кабачков, всыпать муку, вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить немного зелени и взбить полученную массу.
- Разогреть сковороду, добавить масло.
- Сформировать несколько небольших оладий, выложить на сковороду, жарить с каждой стороны до золотистой корочки.
- Пока готовятся оладьи, можно приготовить сметанный соус: в сметану добавить измельченный чеснок (пропустить его через пресс), слегка подсолить, добавить измельченную кинзу, все хорошо перемешать.
- Готовые оладьи подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде, приправляя их сметанным соусом.
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Диетические рулетики из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 250 г
- творожная масса несладкая 1% – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- укроп – 50 г
- соль
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Приготовление:
- Нарезать кабачок на тонкие пласты и посолить по вкусу. Расстелить на противне пергаментную бумагу, выложить туда кабачки. Оставить в духовке при 180 °C на 10 мин., буквально до зарумянивания.
- Приготовить заправку. Творог смешать с мелкорубленным укропом, измельченным чесноком и солью.
- Запеченные кабачки извлечь из духовки и остудить, после чего на край каждой пластинки выложить по 1 ч. л. начинки. Скручивать из кабачков рулетики.
Кабачковые маффины в микроволновке
Ингредиенты:
- овсяные отруби – 2 ст. л.
- куриное яйцо – 1 шт.
- мякоть кабачка – 30 г
- молоко маложирное – 2 ст. л.
- сода или разрыхлитель для теста – 1 г
- щепотка соли
Приготовление:
- Сначала нужно подготовить кабачок. Мякоть овоща натереть на мелкой терке и на 3–5 минут оставить в микроволновке, чтобы овощ стал мягким.
- В отдельной чаше взбить миксером до пышной пены яйцо, добавить соль, отруби, молоко, кабачки и разрыхлитель.
- Все перемешать, выложить в чайную чашку или узкую формочку для микроволновки.
- Выпекать маффин в микроволновке 1,5–2 минуты.
Суп-пюре из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт.
- картофель – 4 шт.
- луковица – 1 шт.
- корень сельдерея – ½ шт.
- томатная паста – 30 г
- подсолнечное масло – 1 ст. л.
- вода – 1 л
- соль, специи
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Приготовление:
- Картофель очистить, нарезать кубиками, залить водой, посолить и поставить на огонь.
- Кабачок, лук и сельдерей нарезать небольшими кусочками. На разогретой с маслом сковороде пару минут протушить лук, затем добавить сельдерей, протушить еще 5–7 минут на медленном огне.
- Выложить кабачки, посолить. Протушить 3–4 минуты, добавить томатную пасту и специи. Отлично подойдут кориандр, сушеный чеснок, мускатный орех, черный перец, тмин. Тушить до готовности.
- Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю тушеные овощи. Прокипятить на медленном огне 2–3 минуты, пюрировать блендером и кипятить еще 5 минут.
Диетическая кабачковая икра
Ингредиенты:
- кабачок – 3–4 шт.
- морковь – 2–3 шт.
- репчатый лук – 2–3 шт.
- перец болгарский – 2–3 шт.
- подсолнечное масло – 1 ст. л.
- соль, специи по вкусу
Приготовление:
- Морковь, кабачки и перец почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Морковь бросить в кипящую воду и варить 15–20 минут, после чего добавить кабачки и перец. Варить еще 15 минут. Воды должно быть ровно столько, чтобы она покрывала овощи, не больше. Если ее слишком много, варите овощи с открытой крышкой — так лишняя жидкость будет постепенно испаряться.
- Лук нарезать полукольцами и протушить на разогретом масле 5–7 минут. Добавить его к вареным овощам, посолить, добавить специи.
- Измельчить все блендером и вернуть на огонь. На слабом огне с открытой крышкой выпаривать икру около 40 минут, время от времени помешивая.
Приятного аппетита!
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