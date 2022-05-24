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Диетические блюда из кабачков: топ-5 вариантов приготовления от участников «МастерШеф»

24.05.2022

Кабачки — универсальный овощ. Какие диетические блюда из кабачков можно приготовить? В нашей подборке вы найдете пять простых рецептов от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы», благодаря которым вы приготовите полезные и вкусные блюда. Пошаговые рецепты диетических блюд из кабачков читайте в материале.

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Оладьи из кабачков на сковороде

Диетические блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • молодой кабачок – 2–3 шт.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • мелко рубленный укроп, петрушка – 1 ч. л.
  • кинза – 1 ч. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • нежирная сметана – 20 г
  • соль, перец
  • растительное масло

Приготовление:

  1. Кабачки натереть на средней терке, оставить в посудине для того, чтобы выделился лишний сок.
  2. Слить сок из кабачков, всыпать муку, вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить немного зелени и взбить полученную массу.
  3. Разогреть сковороду, добавить масло.
  4. Сформировать несколько небольших оладий, выложить на сковороду, жарить с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Пока готовятся оладьи, можно приготовить сметанный соус: в сметану добавить измельченный чеснок (пропустить его через пресс), слегка подсолить, добавить измельченную кинзу, все хорошо перемешать.
  6. Готовые оладьи подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде, приправляя их сметанным соусом.

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Диетические рулетики из кабачков

Диетические блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 250 г
  • творожная масса несладкая 1% – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • укроп – 50 г
  • соль

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Приготовление:

  1. Нарезать кабачок на тонкие пласты и посолить по вкусу. Расстелить на противне пергаментную бумагу, выложить туда кабачки. Оставить в духовке при 180 °C на 10 мин., буквально до зарумянивания.
  2. Приготовить заправку. Творог смешать с мелкорубленным укропом, измельченным чесноком и солью.
  3. Запеченные кабачки извлечь из духовки и остудить, после чего на край каждой пластинки выложить по 1 ч. л. начинки. Скручивать из кабачков рулетики.

Кабачковые маффины в микроволновке

Диетические блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • овсяные отруби – 2 ст. л.
  • куриное яйцо – 1 шт.
  • мякоть кабачка – 30 г
  • молоко маложирное – 2 ст. л.
  • сода или разрыхлитель для теста – 1 г
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Сначала нужно подготовить кабачок. Мякоть овоща натереть на мелкой терке и на 3–5 минут оставить в микроволновке, чтобы овощ стал мягким.
  2. В отдельной чаше взбить миксером до пышной пены яйцо, добавить соль, отруби, молоко, кабачки и разрыхлитель.
  3. Все перемешать, выложить в чайную чашку или узкую формочку для микроволновки.
  4. Выпекать маффин в микроволновке 1,5–2 минуты.

Суп-пюре из кабачков

Диетические блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 3 шт.
  • картофель – 4 шт.
  • луковица – 1 шт.
  • корень сельдерея – ½ шт.
  • томатная паста – 30 г
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • вода – 1 л
  • соль, специи

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Приготовление:

  1. Картофель очистить, нарезать кубиками, залить водой, посолить и поставить на огонь.
  2. Кабачок, лук и сельдерей нарезать небольшими кусочками. На разогретой с маслом сковороде пару минут протушить лук, затем добавить сельдерей, протушить еще 5–7 минут на медленном огне.
  3. Выложить кабачки, посолить. Протушить 3–4 минуты, добавить томатную пасту и специи. Отлично подойдут кориандр, сушеный чеснок, мускатный орех, черный перец, тмин. Тушить до готовности.
  4. Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю тушеные овощи. Прокипятить на медленном огне 2–3 минуты, пюрировать блендером и кипятить еще 5 минут.

Диетическая кабачковая икра

Диетические блюда из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок – 3–4  шт.
  • морковь – 2–3 шт.
  • репчатый лук – 2–3 шт.
  • перец болгарский – 2–3 шт.
  • подсолнечное масло – 1 ст. л.
  • соль, специи по вкусу

Приготовление:

  1. Морковь, кабачки и перец почистить, нарезать небольшими кусочками.
  2. Морковь бросить в кипящую воду и варить 15–20 минут, после чего добавить кабачки и перец. Варить еще 15 минут. Воды должно быть ровно столько, чтобы она покрывала овощи, не больше. Если ее слишком много, варите овощи с открытой крышкой — так лишняя жидкость будет постепенно испаряться.
  3. Лук нарезать полукольцами и протушить на разогретом масле 5–7 минут. Добавить его к вареным овощам, посолить, добавить специи.
  4. Измельчить все блендером и вернуть на огонь. На слабом огне с открытой крышкой выпаривать икру около 40 минут, время от времени помешивая.

Приятного аппетита!

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