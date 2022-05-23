Как защитить себя от укусов клещей?
23.05.2022
Как уберечь себя от укуса клеща? Чтобы не стать жертвой клеща после отдыха на природе, следуйте простым, но эффективным правилам.
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Как защититься от укусов клещей:
- Надевайте брюки, их нужно заправлять в носки (или выбрать на резиночке внизу). Так клещ не сможет попасть на голень. Клещи всегда ползают сверху вниз.
- Футболка всегда должна быть заправлена в штаны, потому что клещ может заползти под нее и залезть на кожу.
- Выбирайте футболку с длинным рукавом. Руки должны быть закрыты.
- Обязательно наденьте кепку.
- Берите с собой на улицу репелленты. Это те средства, которые наносятся на одежду, чтобы отпугивать клещей и других насекомых. Но внимательно прочитайте к ним инструкцию, потому что некоторые из них категорически нельзя наносить на открытую кожу. Они вызывают местную аллергическую реакцию.
- Проведите самоосмотр после возвращения с прогулки. Если вы находитесь в помещении с кем-то, то попросите помочь. Рекомендуется проводить осмотр раз в 2 часа. Попадая на нашу кожу, клещ не сразу присасывается – он долго ищет уязвимое место.
- После укуса клеща за помощью нужно обращаться к инфекционисту или паразитологу. Если доктор достает клеща, нужно настаивать, чтобы его отправили на анализ.
Video: Как защитить себя от укусов клещей?
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