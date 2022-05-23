Как защитить себя от укусов клещей?

Как уберечь себя от укуса клеща? Чтобы не стать жертвой клеща после отдыха на природе, следуйте простым, но эффективным правилам.

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Как защититься от укусов клещей:

Надевайте брюки, их нужно заправлять в носки (или выбрать на резиночке внизу). Так клещ не сможет попасть на голень. Клещи всегда ползают сверху вниз.

(или выбрать на резиночке внизу). Так клещ не сможет попасть на голень. Клещи всегда ползают сверху вниз. Футболка всегда должна быть заправлена в штаны , потому что клещ может заползти под нее и залезть на кожу.

, потому что клещ может заползти под нее и залезть на кожу. Выбирайте футболку с длинным рукавом. Руки должны быть закрыты.

Руки должны быть закрыты. Обязательно наденьте кепку.

Берите с собой на улицу репелленты. Это те средства, которые наносятся на одежду, чтобы отпугивать клещей и других насекомых. Но внимательно прочитайте к ним инструкцию, потому что некоторые из них категорически нельзя наносить на открытую кожу. Они вызывают местную аллергическую реакцию.

Это те средства, которые наносятся на одежду, чтобы отпугивать клещей и других насекомых. Но внимательно прочитайте к ним инструкцию, потому что некоторые из них категорически нельзя наносить на открытую кожу. Они вызывают местную аллергическую реакцию. Проведите самоосмотр после возвращения с прогулки. Если вы находитесь в помещении с кем-то, то попросите помочь. Рекомендуется проводить осмотр раз в 2 часа. Попадая на нашу кожу, клещ не сразу присасывается – он долго ищет уязвимое место.

Если вы находитесь в помещении с кем-то, то попросите помочь. Рекомендуется проводить осмотр раз в 2 часа. Попадая на нашу кожу, клещ не сразу присасывается – он долго ищет уязвимое место. После укуса клеща за помощью нужно обращаться к инфекционисту или паразитологу. Если доктор достает клеща, нужно настаивать, чтобы его отправили на анализ.

Video: Как защитить себя от укусов клещей? Как уберечь себя от укуса клеща, собираясь на природу? Основные правила, как обезопасить себя от укуса клещей - читайте в нашем материале

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