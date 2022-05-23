«Один за всіх»: Как пережить потерю близкого человека, погибшего в результате действий оккупантов?
Миллионы украинцев страдают из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Кто-то потерял жилье, кто-то потерял работу, но многие потерял своих ближних, которых убили россияне. Как пережить потерю близкого человека и не отчаяться, расскажет психолог проекта «Один за всіх» на СТБ Анна Кушнерук.
«Эта война принесла немало горя и страданий. Боль потери почувствовали многие пострадавшие. Потеря близких из-за войны, к которой человек даже не был готов ― ужасно болезненная, ее трудно принять, а эмоции от горя к злобе и наоборот меняются в одну секунду», ― комментирует ведущий Сергей Костыра.
Все стадии горя произойдут. Возможно, они будут перемешаны: от того, что «я не верю» в стадии торга и внутреннего гнева. Это могут быть агрессивные нападения на близких, находящихся рядом. Эти люди примут на себя самую большую порцию агрессии.
Затем наступит стадия горения. Когда мы начинаем плакать, а при этом можем что-то говорить ― это значит «я воспринял свою потерю». На это нужно время. Есть ли правильное время горения ― нет. Кто своих близких прячет, а кому это не дано в условиях войны. Человек может мгновенно включиться в работу, спасение себя и оставшихся в живых близких. Он может быстро выйти из этого, а спустя несколько лет провалиться снова в чувство пустоты.
Единственное, что может спасти ― это сверхмиссия: внутренняя задача продлевать жизнь достойно, как бы трудно сегодня ни было.
Как пережить утрату близкого человека?
- быть среди людей
- по возможности включиться в работу
- говорить с теми, кто готов слушать
Чего не стоит говорить людям, потерявшим близких?
- все будет хорошо
- ты еще молода
- бог забирает лучших
- ничего, еще родишь
- ничего, еще выйдешь замуж/женишься
Эти фразы обесценивают память человека!
Хотите сделать хорошее ― спросите «как ты?». Дайте возможность говорить. Лучше не говорить, а спрашивать.
Как помочь ребенку пережить потерю?
- сообщать нужно осторожно, скрывать нельзя, но и говорить жгучие детали – тоже не стоит
- не говорите наспех
- останется рядом с человеком после новости
- не употребляйте формулировку «твоя мама умерла», «твоего ребенка убили» — лучше «мы потеряли его/его»
- будьте осторожны, следите за действиями человека
- со временем начните сообщать фактические сведения о смерти
Проект на СТБ «Один за всіх» с его ведущим юристом Сергеем Костырой и всей командой вернулись к работе, чтобы помочь украинцам и облегчить их выезд и пребывание за границей во время войны. Какие социальные гарантии Европа предоставляет украинским переселенцам? И чего следует ожидать украинцам в государствах Европы? Со всем помогут разобраться ведущий и эксперты проекта по военным спецвыпускам «Один за всіх» на телеканале СТБ!