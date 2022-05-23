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«Один за всіх»: Как пережить потерю близкого человека, погибшего в результате действий оккупантов?

23.05.2022

Миллионы украинцев страдают из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Кто-то потерял жилье, кто-то потерял работу, но многие потерял своих ближних, которых убили россияне. Как пережить потерю близкого человека и не отчаяться, расскажет психолог проекта «Один за всіх» на СТБ Анна Кушнерук.

Один за всіх

«Эта война принесла немало горя и страданий. Боль потери почувствовали многие пострадавшие. Потеря близких из-за войны, к которой человек даже не был готов ужасно болезненная, ее трудно принять, а эмоции от горя к злобе и наоборот меняются в одну секунду», комментирует ведущий Сергей Костыра.

Все стадии горя произойдут. Возможно, они будут перемешаны: от того, что «я не верю» в стадии торга и внутреннего гнева. Это могут быть агрессивные нападения на близких, находящихся рядом. Эти люди примут на себя самую большую порцию агрессии.

Затем наступит стадия горения. Когда мы начинаем плакать, а при этом можем что-то говорить это значит «я воспринял свою потерю». На это нужно время. Есть ли правильное время горения нет. Кто своих близких прячет, а кому это не дано в условиях войны. Человек может мгновенно включиться в работу, спасение себя и оставшихся в живых близких. Он может быстро выйти из этого, а спустя несколько лет провалиться снова в чувство пустоты.

Единственное, что может спасти это сверхмиссия: внутренняя задача продлевать жизнь достойно, как бы трудно сегодня ни было.

Как пережить утрату близкого человека?

  • быть среди людей
  • по возможности включиться в работу
  • говорить с теми, кто готов слушать

Чего не стоит говорить людям, потерявшим близких?

  • все будет хорошо
  • ты еще молода
  • бог забирает лучших
  • ничего, еще родишь
  • ничего, еще выйдешь замуж/женишься

Эти фразы обесценивают память человека!
Хотите сделать хорошее спросите «как ты?». Дайте возможность говорить. Лучше не говорить, а спрашивать.

Как помочь ребенку пережить потерю?

  • сообщать нужно осторожно, скрывать нельзя, но и говорить жгучие детали – тоже не стоит
  • не говорите наспех
  • останется рядом с человеком после новости
  • не употребляйте формулировку «твоя мама умерла», «твоего ребенка убили» — лучше «мы потеряли его/его»
  • будьте осторожны, следите за действиями человека
  • со временем начните сообщать фактические сведения о смерти

Проект на СТБ «Один за всіх» с его ведущим юристом Сергеем Костырой и всей командой вернулись к работе, чтобы помочь украинцам и облегчить их выезд и пребывание за границей во время войны. Какие социальные гарантии Европа предоставляет украинским переселенцам? И чего следует ожидать украинцам в государствах Европы? Со всем помогут разобраться ведущий и эксперты проекта по военным спецвыпускам «Один за всіх» на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»: Как пережить потерю близкого человека, погибшего в результате действий оккупантов?

Как общаться с человеком, который потерял близких, как помочь ребенку пережить потерю, как пережить потерю близкого человека, расскажет психолог проекта Один за всіх на СТБ Анна Кушнерук.

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