Миллионы украинцев страдают из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Кто-то потерял жилье, кто-то потерял работу, но многие потерял своих ближних, которых убили россияне. Как пережить потерю близкого человека и не отчаяться, расскажет психолог проекта «Один за всіх» на СТБ Анна Кушнерук.

«Эта война принесла немало горя и страданий. Боль потери почувствовали многие пострадавшие. Потеря близких из-за войны, к которой человек даже не был готов ― ужасно болезненная, ее трудно принять, а эмоции от горя к злобе и наоборот меняются в одну секунду», ― комментирует ведущий Сергей Костыра.

Все стадии горя произойдут. Возможно, они будут перемешаны: от того, что «я не верю» в стадии торга и внутреннего гнева. Это могут быть агрессивные нападения на близких, находящихся рядом. Эти люди примут на себя самую большую порцию агрессии.

Затем наступит стадия горения. Когда мы начинаем плакать, а при этом можем что-то говорить ― это значит «я воспринял свою потерю». На это нужно время. Есть ли правильное время горения ― нет. Кто своих близких прячет, а кому это не дано в условиях войны. Человек может мгновенно включиться в работу, спасение себя и оставшихся в живых близких. Он может быстро выйти из этого, а спустя несколько лет провалиться снова в чувство пустоты.

Единственное, что может спасти ― это сверхмиссия: внутренняя задача продлевать жизнь достойно, как бы трудно сегодня ни было.

Как пережить утрату близкого человека?

быть среди людей

по возможности включиться в работу

говорить с теми, кто готов слушать

Чего не стоит говорить людям, потерявшим близких?

все будет хорошо

ты еще молода

бог забирает лучших

ничего, еще родишь

ничего, еще выйдешь замуж/женишься

Эти фразы обесценивают память человека!

Хотите сделать хорошее ― спросите «как ты?». Дайте возможность говорить. Лучше не говорить, а спрашивать.

Как помочь ребенку пережить потерю?

сообщать нужно осторожно, скрывать нельзя, но и говорить жгучие детали – тоже не стоит

не говорите наспех

останется рядом с человеком после новости

не употребляйте формулировку «твоя мама умерла», «твоего ребенка убили» — лучше «мы потеряли его/его»

будьте осторожны, следите за действиями человека

со временем начните сообщать фактические сведения о смерти

Проект на СТБ «Один за всіх» с его ведущим юристом Сергеем Костырой и всей командой вернулись к работе, чтобы помочь украинцам и облегчить их выезд и пребывание за границей во время войны. Какие социальные гарантии Европа предоставляет украинским переселенцам? И чего следует ожидать украинцам в государствах Европы? Со всем помогут разобраться ведущий и эксперты проекта по военным спецвыпускам «Один за всіх» на телеканале СТБ!

Video: «Один за всіх»: Как пережить потерю близкого человека, погибшего в результате действий оккупантов? Как общаться с человеком, который потерял близких, как помочь ребенку пережить потерю, как пережить потерю близкого человека, расскажет психолог проекта Один за всіх на СТБ Анна Кушнерук.

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