Гороскоп на 23 мая 2022 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит ждать приятных перемен в личной жизни, а кто должен научиться выражать благодарность? Читайте гороскоп на 23 мая 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Отличный день, чтобы сломать все стереотипы и доказать свою правоту. Только не вступайте в горячие споры. Иначе это может бросить тень на вашу репутацию.

Телец

Сегодня для Тельцов главное ― не поддаться лени. Если не начнете работать с самого утра, считайте, что ваш день потрачен впустую.

Близнецы

Если ваши друзья, коллеги или просто знакомые предлагают свою помощь, не отказывайтесь. Вы ведь не можете всего знать. Прислушайтесь к советам более опытных людей.

Рак

Вы слишком много времени уделяете работе. Постарайтесь найти пару часов для приятного времяпрепровождения. Сходите в кино или в боулинг.

Лев

Прекрасный день. Возможно, вам сделают предложение руки и сердца. Не крутите носом. Вы ― не пуп земли. Не упустите свое счастье. Перестаньте искать самый лучший вариант, выбирайте сердцем.

Дева

Замечательный день. Вас ждут приятные знакомства. Возможно начало серьезных отношений или прибавление в семье. Жизнь потихоньку налаживается. Это здорово!

Весы

Проявите особое внимание к просьбам близких людей. Поверьте, их чувства так же важны, как и ваши. Игнорирование приведет только к скандалам. А оно вам надо?

Скорпион

Прекрасный день для Скорпионов, который сулит знакомство с интересным человеком. Также звезды советуют рассылать резюме. Есть большая вероятность пройти собеседование в компанию мечты.

Стрелец

Прекрасный день для решения мелких бытовых вопросов. Выбросьте весь хлам, который загромождает пространство. Поверьте, от этого не только в квартире станет просторнее, но и на душе светлее.

Козерог

Сегодня на вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой. Постарайтесь научиться доверять людям. Не все плохие.

Водолей

Чтобы получить благодарность от любимого человека, надо сначала для него что-то делать. Не все в восторге от вас просто потому, что вы есть. Над отношениями нужно работать.

Рыбы

Чтобы наслаждаться жизнью, не обязательно ждать лучших времен. Научитесь радоваться уже сегодня, сейчас. Не ждите идеального момента. Живите настоящим.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.