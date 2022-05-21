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Володимир та Олена Зеленські дали перше спільне інтерв’ю з початку війни

21.05.2022

Сьогодні президентська пара вперше з початку війни дала спільне інтерв’ю. З ними ексклюзивно поговорили ведуча і шеф-редакторка “Факти” Олена Фроляк та ведучий “Свободи слова на ICTV” і марафону Вадим Карп’як.

«Виявилося, що це інтерв’ю для президентської пари було своєрідним побаченням. Подружжя жартувало, що для них також це можливість побути удвох, не дивлячись на нас та знімальну групу», — Вадим Карпʼяк.

володимир та олена зеленскі інтервью

«2,5 місяці ми не бачилися!», — Олена Зеленська розповіла, що з початку повномаштабного вторгнення РФ вони з президентом спілкувалися лише телефоном протягом кількох місяців.

«Діалог з Володимиром та Оленою Зеленськими у такому самому форматі ми з Вадимом проводили ще під час передвиборчої кампанії 3 роки тому, – додає Олена Фроляк. – Цього разу мене надихнуло те, що подружжя Зеленських таке ж впевнене, так само впевнено дивиться в майбутнє і беззаперечно вірить у перемогу».

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