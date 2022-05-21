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Гороскоп на 22 мая 2022 года

21.05.2022

Гороскоп на 22 мая 2022 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно научиться держать язык за зубами, а кто может надеяться на приятные перемены в жизни? Читайте гороскоп на 22 мая от экстрасенсов СТБ.

Овен

Непростой день. Возможны конфликты на работе. А все из-за вашей самоуверенности. Будьте помягче и помните о субординации. Сегодня вам лучше не проявлять инициативу.

Телец

Звезды советуют вам быть как можно более пассивным. Не проявляйте инициативу, не обращайтесь в госучреждения и не вступайте в споры с незнакомцами.

Близнецы

Прекрасный день для начала нового этапа в вашей жизни. Вам удастся избежать многих рисков, а также уйти от ненужных конфликтов.

Рак

Посвятите день бумажной работе. Сегодня вам удастся завершить все вопросы, связанные с документами. Однако будьте внимательны: есть риск немного накосячить.

Лев

Прекрасный день для реализации задуманных планов. Не бойтесь идти вперед. И пускай злые пересуды вас не смущают. Больше уверенности ― и тогда все получится.

Дева

Удачный день для совершения любых коммерческих операций. Также день подходит для налаживания деловых контактов, а вот от выяснения отношений с любимым человеком лучше отказаться. Ни к чему хорошему это не приведет.

Весы

Замечательный день, чтобы заняться своим здоровьем. Сократите употребление кофе, а также вредной пищи. Есть смысл посетить спортзал или задуматься о легких физических нагрузках.

Скорпион

Отличный день для решения сложных задач на работе. Прислушайтесь к советам более опытных людей и не спорьте с начальством. Проявите уважение, и, возможно, вас скоро повысят.

Стрелец

День благоприятен для контактов, деловых встреч, оформления документов и крупных вложений капитала. Во второй его половине вероятны недоразумения из-за опрометчивых высказываний. Так что держите язык за зубами.

Козерог

Не очень благоприятный день. Звезды советуют воздержаться от резких высказываний, они могут привести к серьезным конфликтам на работе и в личной жизни.

Водолей

Вам стоит посвятить этот день своей семье. Соберите родственников за ужином. Вы так давно не встречались и не делились положительной энергетикой.

Рыбы

Очень неблагоприятный день. Излишняя прямота может привести к серьезным скандалам с родственниками или любимым человеком.

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