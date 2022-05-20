Татьяна Высоцкая: истории украинских мам на войне

Последние два месяца войны Татьяна Высоцкая не в эфире новостей, потому что держит домашний фронт, пока мужчина служит в территориальной обороне. Но происходящее в Украине всегда пропускает через себя.

Сквозь слезы в новом выпуске «Невероятная правда об украинцах она делится историями других мам, которые ей запомнятся на всю жизнь. Бесстрашных украинских мам, которые будут до последнего защищать своих детей даже ценой собственной жизни.

Очень тяжело переживать все истории, связанные с детьми. Мариупольские дети, беременные – это страх. Говорить тяжело.

Меня поразила сила и мужество украинки Татьяны Близняк, кормившей грудью крошечную дочь Маричку, прячась от бомбежек в киевском метро. Ее фотография сделана венгерским фотографом была настолько насыщена материнской силой, что молниеносно распространилась в сети и даже на ресурсах Ватикана, затем ее увидели УГКЦ, сделали икону – такие вещи не происходят так быстро даже в мирные времена!

Так же поразила и другая мама, мама Ольга, попавшая под обстрел в марте, а затем защитившая своим телом, своей грудью ребенка, тоже тоже молочная.

Все эти неизвестные истории мотивируют нас продолжать верить в победу ради малышей рожденных в метро, ​​женщин, покинувших дом, спасая своих детей, ради тех, кто остается в разбитых захватчиками домах.



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