Украина одержала блестящую победу на Евровидении 2022 ― ради украинских воинов и спасения людей из «Азовстали». Украину поддерживают знаменитости со всего мира, а россия тратит сотни миллионов на пропагандистские выступления своих артистов ради рейтинга путина. Кто на стороне Украины и какие новые скандалы произошли в россии, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 5 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Наши лидеры получают мировую поддержку, а артисты ― народную, покоряя сердца соседей и союзников. Это доказал финал Евровидения. Российский певец и продюсер Филипп Киркоров пробрался в Турин и попал на Евровидение, однако там его ждал сюрприз. Внутри империи зла артисты отрабатывают путинские деньги, но и там не обходится без скандалов и неловких ситуаций.

Группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022 с новым рекордом в баллах для Украины. За историю конкурса больше набрал только Сальвадор Собрал из Португалии. Однако пока украинцы готовились к конкурсу и затем праздновали победу, россия была дисквалифицирована ― за нападение на Украину 24 февраля.

Все же один диверсант пробрался за границу ― Филипп Киркоров похвастался, будто у него VIP-место и личное приглашение, но в ложу его так и не допустили.

Таисия Повалий, доказавшая преданность «сверхгосударству» запоребриком, выступает в россии и не ездит на «загнивающий Запад». Она пела на патриотических концертах 9 мая в честь путина и россиян, но при этом почему-то исполнила на украинском языке песню «Рушник».

Однако это не конец русского стыда на сцене. «Ума Турман», Анна Семенович, Олег Газманов и другие отправились в турне в честь российского мракобесия, которое оплатили за счет пенсионеров. Их выступления стоили госбюджету россии 100 миллионов рублей.

Григорий Лепс отправился к российским солдатам, которые лечатся в больницах оккупированного Донбасса, провел фотосессию и раздал автографы и нереализованные старые CD-диски. Тина Кароль передала ему отдельный «привет» за посещение «ДНР» и «ЛНР»: «Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе НЕТ. Заезжай глубже, не убегай так быстро. Мы встретим как следует! Ты будешь кормом для червей, мы презираем «короля»».

Тем временем знаменитый писатель Стивен Кинг сначала отказался от перевода своих бестселлеров на язык оккупанта, а теперь король ужасов кошмарит россиян своими публикациями в соцсетях: «Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну, а вас обескровит!», «Украина приветствует русское войско!»

На стороне Света ― Джоан Роулинг, которая пожертвовала более миллиона долларов на поддержку детей в Украине и продолжает сбор.

Всемирно известный ведущий Top Gear Джереми Кларксон приобрел пикапы для помощи украинцам и отправил гуманитарную помощь в Украину.

Актер Ричард Гир продает свой раритетный кабриолет «Ягуар» на аукционе, чтобы отправить деньги на помощь Украине.

Святослав Вакарчук выступил соло перед рабочими ЧАЭС, которые неделями работали с начала российского вторжения, чтобы стабилизировать работу реакторов.

Виталий Козловский и Дмитрий Шуров выступили в харьковском метро.

U-2, Боно, Эдж, Антитела также дали концерты в украинской подземке.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Евровидение, поддержка Украины зарубежными артистами и новые скандалы с российскими звездами Евровидение 2022: поддержка Украины зарубежными артистами и новые скандалы с русскими звездами. Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

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