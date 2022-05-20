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«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 20.05.2022

20.05.2022

Продолжается 86-й день героической борьбы украинского народа против русских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Украинцы получают полную поддержку на международном уровне, и каждый день появляются новые истории великих поступков людей ради победы. Истории украинских детей ранят сердце, однако вселяют надежду, а Украина легко побеждает российскую пропаганду юмором. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 5 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців

Украинцы каждый день приближают победу ВСУ над российскими оккупантами. Украинские дети поражают своими поступками в условиях войны, а юмористы на весь мир показали настоящее лицо россии.

Что будет в 5 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 20.05.2022:

  • Евровидение, поддержка Украины зарубежными артистами и новые скандалы с российскими звездами. Как победа на Евровидении изменила поддержку Украины на международной арене? Почему Филипп Киркоров оказался в неловкой ситуации в Италии и в какие скандалы попали российские артисты?
  • Истории об украинских детях, которые ранят сердце, но вселяют надежду на жизнь. Как дети переживают полномасштабное вторжение россии в Украину, поддерживают взрослых и помогают приблизить победу?
  • Как украинцев изменила война и что люди делают для победы Украины? Как украинцы проявились после 24 февраля и на какие жертвы и подвиги пошли?
  • Как украинцы юмором побеждают русскую пропаганду и фейки? Как обычные люди и профессиональные комики высмеивают абсурдность роспропаганды и показывают подлинное лицо россии.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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