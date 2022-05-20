Украинские дети не были готовы к войне, которую развязала россия. Однако с началом боевых действий маленькие украинцы до слез поражают весь мир своим мужеством, поддержкой взрослых и армии, в которую верят. Какие истории украинских детей ранят сердце и душу, рассказали телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 5 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Об украинских детях знают в любом уголке мира, они под обстрелами героически спасают своих родственников, зарабатывают деньги для ВСУ и берут ответственность за младших братьев и сестер.

15-летняя Лиза Чернешенко с простреленными ногами под обстрелами эвакуировала украинцев из Попасной в Луганской области. Она вывезла раненых людей в Бахмут, поскольку никто из взрослых не мог сесть за руль. Однако на полпути они попали под обстрел ― автомобиль был поврежден, а Лиза ― ранена. Она не бросила людей и несмотря на боль продолжала путь. Таким образом с простреленным аккумулятором она добралась до украинского блокпоста.

Вячеслав потерял маму из-за одного единственного меткого выстрела россиян, и на его попечении теперь двое сестер и двое братьев. Он сам признается, что до сих пор в шоке – мама умирала на его руках, однако делает все, чтобы его братья и сестры максимально не испытывали ужасов войны. Сейчас они в безопасности в Дрогобыче, и община города помогла семье чем могла ― на первое время им хватит. Но Вячеслав думает, как жить дальше, где заработать и как позаботиться о семье.

14-летний Вячеслав в Одессе погиб, когда бежал известить родных об обстрелах. Его родственники спаслись, а подросток, к сожалению, не смог.

5-летний Иван самостоятельно с одним пакетом достиг польского Хелма. Он отправился из Киева во время войны, когда с его отцом была потеряна связь. Храброго малыша нашла и забрала мама. Они в безопасности.

5-летняя Валерия из Кривого Рога украсила обложку Time благодаря своей улыбке.

3-летняя Вера Маковий поразила сеть, когда показали кадры, как на ее спине родители написали контакты на случай потери.

Алиса из Азовстали стала глазами Украины, желающей увидеть свет и победу. Ее разлучили с мамой ― военным медиком, которую россияне оставили в фильтрационном лагере.

Амелия Анисович спела песню из «Холодного сердца» в подвале Киева и стала голосом детей Украины. Тина Кароль спела с ней на сцене благотворительного концерта, а в Польше пообщались местные каналы.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Истории украинских детей, которые ранят сердце, но вселяют надежду на жизнь и победу Истории об украинских детях, которые ранят сердце и вселяют надежду на победу. Читайте в рубрике Неймовірна правда про українців в программе Все Буде Добре

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.