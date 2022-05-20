Так как Украина уже давно стратегически развивается в сторону стран Европейского Союза, поэтому от 19 апреля 2003 года указом президента Украины было принято решение, ежегодно отмечать день Европы в Украине в третью субботу мая. Каждый год дата меняется. День Европы в 2022 году в Украине отмечают 21 мая.

Чему посвящен День Европы

День Европы уже много лет принято считать международным праздником, который посвятили спокойной жизни и миру в странах Европы. Праздник принято отмечать двумя разными организациями:

5 мая отмечает День Европы совет Европы

9 мая день Европы отмечает Европейский Союз

Дата Рождения Европейского Союза

Официально, днем рождения Европейского Союза считается 9 мая 1985 года. Именного тогда на саммите Европейского совета в Милане, была утверждена дата 9.05 среди всех официальных символов ЕС, как День Европы, увековечив день провозглашения Декларации Шумана, который считается днем ​​рождения Европейского Союза.

Традиции празднования дня Европы

В странах ЕС в этот день принято проводить различные образовательные, культурные и творческие мероприятия. В этот день принято выступать в поддержку европейской интеграции, также вручают награды и различные премии. В этот день украшают улицы стран Европы флагом Европейского Союза. Все желающие могут вывесить флаги на окна и балконы своих домов и квартир. Еще, хочется отметить, что день Европы считается официальным выходным днем для людей работающих в учреждениях Европейского Союза.

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