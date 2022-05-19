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Премьера «Как ты?» – смотрите скоро на СТБ! (АНОНС)

19.05.2022

«Как ты?» стало одним из ключевых вопросов для каждого украинца, чью жизнь изменило вторжение 24 февраля 2022. Совсем скоро в новом проекте СТБ вы узнаете ответ Златы Огневич, которая даст откровенное интервью Григорию Решетнику. Как певица переживает время войны? Что больше всего разочаровало в отношениях с близкими? Смотрите онлайн новый проект «Как ты?» в эфире СТБ и на официальном YouTube канале!

 

Video: Премьера «Как ты?» – смотрите скоро на СТБ! (АНОНС)


Премьера – Как ты? начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Как ты? 1 сезон

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