Овсяное печенье — одно из самых безвредных и вкусных лакомств. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

Приготовление:

Готовое тесто набирать ложкой и с помощью другой ложки выкладывать на смазанный маслом противень.

Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать.

Ингредиенты:

Приготовление:

Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок.

Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым.

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Ингредиенты:

Приготовление:

Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.

Поделить на десять частей, и выйдет хорошее, обычного размера печенье.

Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать.

Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром.

Ингредиенты:

Приготовление:

Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.

Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать.

Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом.