Многие из нас часто не едят утром совсем не по причине отсутствия аппетита, а из-за нехватки времени и идей, что приготовить на завтрак. В результате – приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых советов, что приготовить на завтрак.

Ленивая овсянка

Ингредиенты:

овсяные хлопья длительной варки – ½ ст.

молоко – ½ ст.

греческий йогурт – 2–3 ст. л.

смесь сухофруктов – 30 г

грецкие орехи – 20 г

свежий инжир (можно заменить другими фруктами по вкусу) – 100 г

мед – 3 ч. л.

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Способ приготовления:

В небольшую банку насыпьте хлопья и залейте молоком. Добавьте греческий йогурт и мед, тщательно перемешайте. Сухофрукты и орехи крупно порубите. Инжир нарежьте кусочками (часть отложите для украшения). Добавьте подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешайте. Сверху украсьте оставшимися фруктами. Закройте банку и отправьте в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!

Банановые панкейки

Ингредиенты:

цельнозерновая мука – 90 г

молоко – 150 мл

яйцо – 1 шт.

сливочное масло – 20 г

мед – 1 ч. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

банан – 2 шт.

соль – щепотка

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Способ приготовления:

Смешайте в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Банан пюрируйте. Добавьте яйцо, растопленное масло и молоко. Взбейте в блендере еще раз. Аккуратно соедините с мукой, разрыхлителем и солью, перемешайте. Пожарьте панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полейте медом или кленовым сиропом и посыпьте орешками.

Ягодный смузи-боул с кокосом

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

замороженные ягоды (малина, голубика, смородина) – 200 г

молоко – 75 мл

кокосовые сливки –75 мл

кокосовая стружка – 20 г

орехи кешью – 20 г

сушеная вишня или ягоды годжи – 20 г

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Способ приготовления:

В блендере пюрируйте малину с бананом, кешью и молоком. Добавьте кокосовые сливки и стружку, перемешайте. Вылейте смузи в глубокую миску, украсьте сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.

Тыквенные кексы в микроволновке

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

тыквенное пюре – 1 ст.

мука – 3 ст. л.

сгущенное молоко – 2 ст. л.

пряные специи (корица, имбирь, мускатный орех) – 2 ч. л.

арахисовая паста – 1 ст. л.

разрыхлитель – ½ ч. л.

соль – щепотка

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Способ приготовления:

Взбейте яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой. Отдельно соедините муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно введите в жидкое тесто и перемешайте. Получившуюся массу разлейте по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин. при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тосты с авокадо и яйцом-пашот

Ингредиенты:

ржаной хлеб – 2 ломтика

яйца – 2 шт.

авокадо – 1 шт.

петрушка – 3 веточки

руккола – ½ пучка

яблочный уксус – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Хлеб подрумяньте на сухой сковороде. Слегка остудите и выложите на ломтики зелень. Авокадо очистите и удалите косточку. Мякоть нарежьте и сбрызните яблочным уксусом. Посолите и поперчите. Выложите поверх петрушки и рукколы. Для яйца-пашот нагрейте воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятите. В миску разбейте яйцо комнатной температуры. Сделайте огонь минимальным, аккуратно вылейте яйцо в воду и варите 3 мин. Готовые яйца-пашот выложите на авокадо. Поперчите.

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