Бельгийские вафли: рецепт

Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить идеальные вафли. Кулинар уверяет, что рецепт вафель 100% рабочий. А подавать их можно с любой начинкой: с соленой рыбой, авокадо, салатом, нутеллой или джемом.

Фото: alexru1313 / depositphotos.com

Ингредиенты:

100 г муки

щепотка соли

5 г разрыхлителя

2 яйца

2 ч. л. ванильного сахара

100 мл молока

25 мл газированной воды, а лучше пива

1 ст. л. растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков. Смешайте муку, соль и разрыхлитель с желтками. Добавьте молоко и перемешайте до однородности. Влейте газировку и сливочное масло. Хорошо перемешайте все. Взбейте белки с ванильным сахаром и аккуратно введите их в тесто. Наливайте тесто в вафельницу и выпекайте 5 минут.

Приятного аппетита!

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