Известные украинские режиссеры, звезды Cirque du Soleil и Onuka объединились ради детей с программой Я з тобою

Артисты цирка и знаменитости примут участие в благотворительном мультижанровом шоу «Я з тобою», чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от войны.

Более двух месяцев Украина противостоит вооруженной агрессии россии. За это время мы доказали всему миру, что несокрушимы. Есть среди украинцев и маленькие герои – дети, у которых война отобрала мирное счастливое детство. Официально 226 детей погибли, более 643 были ранены. Множество малышей хотя и не будут иметь после войны физических шрамов, получат ранения души. Ради маленьких украинцев и их будущего Hands Production объединяет украинских вокалистов, музыкантов, хореографов и цирковых артистов в мультижанровом благотворительном шоу «Я з тобою». 1 июня, в Международный день защиты детей, на одной сцене сойдутся Onuka, Pianoбой, группа Probass&Hardi, которая заставила всех украинцев напевать «Доброго вечора, ми з України», артисты Cirque du Soleil Анатолий Залевский и Оксана Пилипчук, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева, один из самых гибких людей мира, рекордсменка «Книги мировых рекордов Гиннесса» Руслана Крутась и другие артисты мирового уровня.

«Для нас чрезвычайно важно было сделать мультижанровое шоу «Я з тобою» в Украине, чтобы дать возможность детям почувствовать – здесь, дома, о них есть кому заботиться, тут есть те, кто будет оберегать и делать все ради их счастья. Мы на страже, мы не оставим их, – рассказывают основатели и режиссеры Hands Production Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. – Сделать подобный проект в Украине в нынешних условиях – вызов. Ведь впервые в жизни для съемок мы разрабатывали логистику эвакуации в укрытие. В Украине нет безопасных городов, и каждый из них каждый день под угрозой ракетного удара».

Все – ради помощи детям, собрать средства для которых поможет простая система пожертвований через QR-код, размещенный на экране во время трансляции шоу. Денежные средства пойдут в БФ «Твоя опора» и ОО Junior.

«Очень много тяжелораненых деток, пострадавших от разрывов мин и снарядов, – рассказывает основательница Фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук. – Врачам сложно работать с такими ранениями без необходимого оборудования и медикаментов. На средства, вырученные во время трансляции телеспектакля, мы закупим медикаменты и оборудование для врачей, чтобы они спасали маленьких пациентов. Поэтому призываю всех жертвовать деньги, донатить в рамках этого проекта и не только. Чем больше мы соберем, тем больше закупим необходимых материалов и спасем больше жизней».

Часть средств будет направлена на реабилитацию детей за границей.

«Сегодня наша организация делает сверхвозможное, чтобы вернуть детям простор для детства: онлайн-уроки со звездами, Fun up-зарядку с лидерами мнений, мотивирование учебных заведений к проведению уроков физкультуры. Это все позволяет детям отвлечься от ужасов войны, уделив время подвижным играм, благодаря которым вырабатываются гормоны счастья, – рассказывает соучредитель ОО Junior, ведущий Нового канала Александр Педан. – Летом задача Junior – обеспечить детям восстановление и активный отдых за границей без сирен и сидения в подвалах».

1 июня в 21:00 включайте YouTube Нового канала, СТБ или эфир телеканалов СТБ, М1, UA:Культура, «Прямий», смотрите трансляцию и запись бесплатно на медиасервисе MEGOGO в разделе «Шоу». Вас ждет не просто зрелище, полное красоты и эмоций, это ваша возможность помочь детям. Им нужна наша забота. Им нужны светлые радостные переживания даже во время войны. Сделаем их счастливее вместе.

Команда Hands Production более 10 лет создает шоу разных форматов. Среди успешно реализованных проектов: постановки для Eurovision Song Contest, «Х-Фактор», «Украина має талант», UEFA и The European Games.

Фото: Onuka, Руслана Крутась – Instagram, Анатолій Залевский – Facebook