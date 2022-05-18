Меркурий считается планетой коммуникаций и символом торговли. По утверждениям астрологов, тарологов и других экспертов, нормальное движение Меркурия способствует обогащению ― моральному и духовному, а вот ретроградный Меркурий несет неприятности. В таком состоянии планета бывает несколько раз в году, поэтому мы собрали для вас график, когда Меркурий ретроградный в 2022 году.

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Ретроградность — это астрономическое явление, когда оптически кажется, что планета вращается в противоположную обычному движению сторону. Это происходит из-за расположения орбиты планеты относительно орбиты Земли и из-за их путей вращения вокруг Солнца на момент созерцания. Астрологи считают, что во время ретроградности планет функции и сферы, за которые эти планеты «отвечают», действуют на людей искаженно. Ретроградному Меркурию, который «ответственен» за коммуникацию, уже традиционно приписывают целый список проблем в нашей жизни.

В 2022 году будет четыре периода ретроградности Меркурия.

Ретроградный Меркурий в 2022 году

с 14 января по 3 февраля

с 10 мая по 2 июня

с 9 сентября по 2 октября

с 29 декабря по 18 января 2023 года.

Как ретроградный Меркурий влияет на жизнь

Преимущественно ретроградное движение Меркурия влияет на принятие решений и на мышление. Астрологи утверждают, что человек становится медленнее, а поступки ― необдуманными и слишком спонтанными. Новые ситуации представляют большую проблему, модели поведения не работают в необычных ситуациях. Поэтому решения бывают нелогичными и не всегда полезными для людей.

Зимний ретроградный Меркурий под знаком Водолея угрожает всем творческим процессам ― приливы вдохновения будут неэффективны, а в деловой сфере возможны неудачные договоры и проекты.

Летний ретроградный Меркурий под знаком Близнецов потребует четкого баланса в жизни ― при таком условии возможны удачные новые договоры, прибыль и эффективное улучшение карьеры. В случае разбалансированной жизни ретроградное движение грозит ухудшению в обучении, завершении проектов и открытию старых проблем.

Наиболее удачным может оказаться период осеннего ретроградного Меркурия ― в знаке Весов. Спокойная и размеренная жизнь не будет страдать от проблем, если не принимать рискованные решения в эти недели.

Зимний ретроградный Меркурий в Козероге будет способствовать налаживанию семейных и деловых связей, однако непостоянство в этот период чревато нарушенными планами, ссорами с близкими и проблемами на работе.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия 2022 года

На время ретроградного движения Меркурия астрологи советуют людям не вмешиваться в конфликты и ссоры, особенно если они вас не касаются, не принимать поспешных решений и концентрироваться на моменте ― также возможны травмы из-за рассеянности людей. Не стоит заниматься самокритикой и налаживанием отношений ― в это время легко «взорваться» и сделать хуже.

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