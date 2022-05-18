Как сделать так, чтобы ногти не желтели

Состояние ногтей может многое рассказать о здоровье человека. Поэтому о них следует заботиться особенно тщательно, чтобы любое отклонение от нормы могло своевременно подать нам нужный сигнал. Почему желтеют ногти, рассказали эксперты «Все буде добре». Читайте в материале.

Сами по себе ногти представляют собой твердую поверхность, состоящую из толстого слоя эпидермальных клеток, из которых состоит наша кожа. Эти клетки «заполнены» белком кератином.

Точно так же, как и коже, ногтям для того, чтобы быть здоровыми, нужен кислород. Именно через него и проникает в ногтевую пластину кератин.

Изменения формы и цвета ногтей могут свидетельствовать о том, что со здоровьем что-то не в порядке. Стоит ли бить тревогу, если ваши ногти начали желтеть? Безусловно, стоит!

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Самые распространенные причины пожелтения ногтевой пластины – это:

псориаз;

грибковая инфекция;

заболевание легких;

последствия многолетнего курения;

частое использование лака для ногтей.

И если мы говорим о женском здоровье, хочется немного подробнее рассмотреть последний пункт.

Почему ногти желтеют из-за лака?

Пожелтение ногтей из-за лака происходит из-за некоторых химических веществ, содержащихся в средстве красоты. Эти добавки призваны способствовать легкому нанесению лака, его быстрому высыханию, а также блеску и длительности носки.

Ноготь поглощает пигменты, содержащиеся в лаках. Это могут быть разные оттенки – все зависит от того, каким цветом покрыта ваша ногтевая пластина. А желтизна появляется из-за пигмента, который в узких кругах называют «ржавчина». Так происходит потому, что большинство производителей лаков для ногтей используют оксиды железа.

Поскольку кератин обладает способностью поглощать жидкости, ваши ногти поглощают и оксиды железа. В результате ногтевая пластина становится желтоватой или коричневатой даже после того, как лака на ногтях уже нет.

Вредно ли это для здоровья?

Со временем ногтевая пластина отрастает и желтоватые оттенки пропадают. Уберечься от этого побочного эффекта поможет прозрачный лак, который следует наносить на ноготь перед тем, как покрыть его цветом. Ну, и обращайте, конечно, внимание на качество продукта для красоты.

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Если же лак стерт, а новый отросший ноготь все еще не радует вас здоровым цветом и натуральным блеском, не медлите с визитом к врачу! Изменения ногтевой пластины могут быть симптомом проявления опасных заболеваний, и чем раньше вы начнете лечение, тем будет лучше.

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