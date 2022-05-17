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Зеленый борщ: два рецепта со щавелем от участников «МастерШеф»

17.05.2022

Зеленый борщ прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участники кулинарного шоу  «МастерШеф» поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Два пошаговых рецепта зеленого борща со щавелем читайте в материале.

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Зеленый борщ: рецепт со щавелем пошагово

Ингредиенты:

  • курица 1⁄2 тушки
  • вода 3 л
  • стебли петрушки 10 шт.
  • лавровый лист 2 шт.
  • душистый перец 4 шт.
  • картофель 600 г
  • морковь 100 г
  • лук 60 г
  • сливочное масло 40 г
  • томат 60 г
  • щавель 150 г
  • черемша 50 г
  • яйцо куриное 4 шт.
  • соль морская по вкусу
  • сахар 2 щепотки
  • перец черный по вкусу
  • кориандр 2 щепотки

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Приготовление:

  1. Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды.
  2. Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3-4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости.
  3. Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности.
  4. Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.
  5. На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин.
  6. В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин.
  7. Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой.
  8. Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде 5-6 мин. Остужаем и очищаем. Нарезаем полукольцами.
  9. Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин.
  10. Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.

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Зеленый борщ: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • мясо или птица – 500 г
  • перец горошком – 4-5 шт.
  • картофель – 2-3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • лавровый лист – 2-3 шт.
  • укроп, петрушка – несколько веточек
  • яйца – 2 шт (или 5-6 перепелиных)
  • морковь – 1 шт.
  • щавель – большой пучок
  • сливочное или растительное масло
  • лук зеленый
  • соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовление следует начать с бульона. Мясо промойте и нарежьте маленькими кусочками. Залейте 2-3 литрами воды и поставьте на небольшой огонь. Когда вода начнет кипеть, добавьте два лавровых листа и несколько горошин перца. Варить следует 30-40 минут, обязательно снимая пену.
  2. Когда бульон будет готов, сперва очистите, а затем нарежьте картофель. После, добавьте его в мясной бульон и варите еще 10 минут.
  3. Далее хорошо очистите и крупно натрите морковь. Нарежьте лук. Разогрейте сковороду небольшим количеством растительного масла
  4. Обжарьте нарезанный лук и добавьте натертую морковь. Протушите несколько минут, а затем добавьте овощи в бульон.
  5. Отварите яйца вкрутую (10-15 минут), после чего сразу залейте их холодной водой. Очистите их от скорлупы и нарежьте.
  6. Самый важный ингредиент – щавель, тщательно промойте и измельчите.
  7. Нарежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
  8. Щавель и всю зелень добавьте в борщ. Перемешайте и варите пару минут добавив перец и соль по вкусу.
  9. В самом конце добавьте нарезанные яйца, выключите огонь и накройте крышкой. Дайте зеленому борщу со щавелем настоятся 20 минут.

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Приятного аппетита!

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