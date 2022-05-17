Весна ― это, пожалуй, самая красивая пора года. В это время так и хочется быть на высоте и выглядеть неотразимо. Придать трендовости вашему образу поможет модный маникюр. Какие тенденции в нейл-арте будут актуальными весной 2022 года? Узнайте в материале.

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Весной 2022 года в моду возвращается минимализм в маникюре. Трендовый нейл-арт будет лаконичным, нежным и сдержанным. Но это не значит, что яркие цвета выйдут из моды. Они также займут почетное место в трендах маникюра. Итак, весной 2022 года определяющими будут следующие тенденции:

Благородный синий

Глубокий синий остается на пике моды. Однако весной 2022 года актуальным в маникюре будет не только насыщенный цвет, а и голубой и васильковый.

Флористические мотивы

Весна ― это пора, когда все оживает и расцветает, а потому флористические мотивы на ногтях станут хорошим решением. Такой маникюр придаст вашему образу нежности и утонченности.

Матовый маникюр

Матовое покрытие в маникюре удерживает свои позиции весной 2022 года. Выбирайте актуальные пастельные и нюдовые оттенки и смело сочетайте их с глянцевыми деталями, рисунками и стразами.

Цветной френч

Как и прежде, френч остается неизменной классикой. Он будет актуальным и весной 2022 года. Трендовым будет френч в ярких цветовых решениях: голубом, сиреневом, фиолетовом, желтом и зеленом.

Блестящий маникюр

Весной 2022 года блестящий маникюр будет радовать своим разнообразием вариантов. Трендовым будет дизайн со светоотражающими блестками, фольгой и стразами.

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