В этом мае будет сразу несколько магнитных бурь разной силы. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь на май 2022 года.

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Взрывы на Солнце со временем достигают нашей планеты и вызывают возмущения в магнитном поле Земли. Эти возмущения, или геомагнитные бури разной силы, могут отражаться на работе чувствительных приборов и на живом мире. Бытует мнение, что особо чувствительные люди страдают из-за сильных магнитных бурь.

Магнитные бури в мае 2022

1 мая;

6―9 мая;

13―15 мая;

23―27 мая.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Чувствительными к магнитным бурям могут быть люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системой. Некоторые люди очень остро воспринимают изменения в погоде, переживают и нервничают. Эти переживания могут ухудшать состояние здоровья человека.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

Соблюдать режим дня, не работать по ночам.

Регулярно бывать на свежем воздухе.

Пить много жидкости.

Не встревать в конфликты, особенно на работе.

Не планировать что-то важное или дальние поездки, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.

Иметь при себе лекарства, которые принимаете регулярно или в случае обострения.

Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.

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