День вышиванки 2022: какие мировые звезды выбирают вышиванке

19 мая Украина будет отмечает День вышиванки в 2022 году. Вне сомнения, это один из самых красивых национальных нарядов во всем мире. А чтобы доказать это, редакция сайта STB.UA собрала подборку фото мировых знаменитостей, которые также отдали предпочтение вышиванке. Все подробности смотрите в материале.

Издревле вышиванка считалась оберегом от зла. Именно поэтому сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле так, чтобы рисунок касался тела. Поэтому не удивительно, что мировые звезды выбирают для себя такую одежду.

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Мей Маск

Мама Илона Маска посетила конференцию в Лос-Анжелесе, организованную своей дочерью. Для события Мей Маск выбрала одежду украинских дизайнеров.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская похожа на настоящую украинскую девушку.

Билли Айлиш

Билли Айлиш показала прекрасный пример, как может выглядеть современная украинская девушка.

Меган Маркл

Меган Маркл смотрится очень гармонично в вышиванке.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес прекрасна в любом образе. Особенно в вышиванке. Очень стильно!

Адель

Адель очень идет вышиванка. Образ получился необычайно нежный.

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Деми Ловато

Красота в простоте. Вот как можно сочетать традиционный наряд в повседневной жизни.

Дита фон Тиз

Эпатажная Дита фон Тиз очень органична в вышиванке. От украинки не отличить.

Кейт Мосс

Супермодель знает толк в высокой моде. И вышиванка — яркое тому доказательство!

Лана Дель Рей

Вышиванка — отличный выбор для светских мероприятий.

Сандра Баллок

И для красной дорожки — тоже!

Мила Кунис

Украинская красавица в национальном наряде. Что может быть лучше!

Николь Кидман

Голливудские звезды часто выбирают вышиванки. Еще бы! Какая красота!

Холли Берри

Вышиванка и джинсы ‒ стильно и очень красиво.

Кэти Холмс

Еще один пример сочетания традиционного наряда в повседневной жизни.

Риз Уизерспун

Жарким летним днем на отдыхе блондинка в законе выглядит обворожительно.

Тейлор Свифт

Вышиванка ‒ универсальная одежда для любого случая.

Принцесса Дании Мари

Еще один представитель королевской семьи в вышиванке.

Джекки Чан

А вот Джекки Чан в вышиванке смотрится очень круто. Настоящий мужчина!

Ричард Бренсон

Вышиванке все возрасты покорны!

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