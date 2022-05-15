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Ставки на победу Украины на Евровидение взлетели до рекордных показателей

15.05.2022

Букмекеры все так же прогнозируют громкую победу украинской группе Kalush Orchestra, которые в первом полуфинале просто подорвали зал и заставили зрителей аплодировать стоя.

Ставки на победу Украины на Евровидение взлетели до рекордных показателей

Фото- Kalush Orchestra

Так, букмекеры прогнозируют победу Kalush Orchestra с вероятностью 62%.

Напомним, что в финале конкурса Евровидение-2022 Kalush Orchestra выступили на арене PalaOlimpico 12-ми и ошеломили зрителей нашумевшим треком Stefania.

После номера солист коллектива Олег Псюк обратился к европейскому сообществу: «Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите «Азовстали» прямо сейчас!»

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

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