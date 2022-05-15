Победитель Евровидения 2022: что известно о о Kalush Orchestra из Украины

Сегодня, 14 мая, состоялся финал Евровидения-2022. Победителем Евровидения 2022 стал Kalush Orchestra из Украины. Что известно о победителя Евровидения 2022 — читайте в нашем материале.

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Именно сегодня мы узнали имя победителя Евровидения-2022. Им стали Kalush Orchestra из Украины.

Известно, что Украина выступила под номером 12 в первой части финала. В финале конкурса выступили всего 25 участников. Отметим, что в первом полуфинале выступали 17 претендентов на победу, а во втором – 18. Из каждого полуфинала в финал прошло по 10 конкурсантов. Также в финале выступают страны Большой пятерки, которые основали «Евровидение» – Испания, Германия, Италия, Великобритания, Франция. Их представители не принимают участие в полуфиналах и автоматически выступают в гранд-финале.

Kalush Orchestra совершил важный для украинского народа поступок – группа во время своего выступления призвала спасти «Азовсталь» и помочь блокадному Мариуполю . Напомним, что за такой поступок коллектив могли дисквалифицировать по правилам конкурса.

Впрочем, несмотря на риски фронтмен группы Олег Псюк сделал громкое заявление. На такой достойный поступок уже отреагировали Джамала, Владимир Остапчук, Злата Огневич и другие звезды.

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