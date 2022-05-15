Германия и Исландия поддержала Украину на сцене Евровидения 2022

Представители Германии и Исландии поддержали Украину на сцене в финале Евровидения 2022. Как это было — читайте в материале

фото- https://eurovision.tv/

Сегодня, 14 мая, участницы международного песенного конкурса Евровидение 2022 года от Исландии после своего выступления в финале призвали к миру в Украине.

«Мир Украине. Мы любим вас», — призвали участницы группы Systur после выступления. Девушки выступали с песней «Með Hækkandi Sól» под номером 18. Во время выступления девушки держали в руках гитары, на которые был нанесен украинский флаг.

Представитель Германии Малик Харри тоже поддержал Украину после своего выступления в финале Евровидения-2022.

Напомним, что ранее украинская группа Kalush Orchestra обратилась ко всем зрителям конкурса с призывом спасти Мариуполь и бойцов “Азовстали”.

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