Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Калуш уже победил: Кондратюк прокомментировал призыв Kalush Orchestra на Евровидении-2022

15.05.2022

Сегодня, 14 мая, Kalush Orchestra выступили на арене PalaOlimpico 12-ми и ошеломили зрителей нашумевшим треком Stefania.

Кондратюк прокомментировал призыв Kalush Orchestra

После номера солист коллектива Олег Псюк обратился к европейскому сообществу: «Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите «Азовстали» прямо сейчас!»

В своих соцсетях известный телеведущий Игорь Кондратюк поддержал группу:

“Калуш уже победил! призыв Save Azovstal – это грубое нарушение правил Евровидения, но это не имеет никакого значения для всех, кто переживает за судьбу защитников Азовстали больше, чем за судьбу _место конкурсантов из Украины”.

Больше по теме: Евровидение-2022: первая репетиция Kalush Orchestra

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить