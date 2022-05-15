Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 расскажет, что ждет каждый знак зодиака в конце весны. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше избегать? Детальнее читайте в гороскопе на неделю с 16 по 22 мая 2022 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе Овнам стоит приготовится к трудностям и критике на работе. Умение видеть проблемы под другим углом и нестандартно их решать — ваша сильнейшая сторона. Стойте на своем и в конце недели можете получить приятный бонус от руководства. На выходных Овнам стоит посвятить свободное время саморазвитию.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Тельцам на этой неделе стоит пересмотреть свои взгляды на некоторые моменты в жизни. Вам пора осознать, что преодолевать трудности в одиночку — не лучший вариант. Рядом с вами есть люди, которые всегда готовы поддержать и помочь. Не отталкивайте их! Соберитесь на выходных шумной компанией и хорошенько развлекитесь.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецов ожидает неделя работы над собой. Прекратите думать о том, что же о вас подумают окружающие. Без стеснения извлекайте из любых жизненных ситуаций личную выгоду. Доведите это до автоматизма и увидите сколько сюрпризов для вас приготовила Вселенная. На выходных отложите все дела и устройте себе киномарафон с любимыми снеками.

Гороскоп на неделю – Раки

На прошлой неделе Раки взяли на себя серьезные обязательства, которые несомненно принесут личную и профессиональную пользу. Но на этой — постарайтесь четко разграничить время для работы и для отдыха. Принесенные в жертву выходные никто особо не оценит, а любая переработка должна быть оплачена.

Гороскоп на неделю – Львы

Львам на этой неделе откроются новые возможности для карьерного и личностного роста. Секрет вашего успеха — умение убеждать, организовывать и инициировать различные новшества. Раскройте свой потенциал и пустите в ход весь запас энтузиазма. На выходных не бездельничайте, а проведите время с пользой для себя и окружающих.

Гороскоп на неделю – Девы

У Дев эта неделя будет полна эмоциональных контрастов. Несмотря на сумасшедшую загруженность в будние дни и общую усталость, вы будете заряжать позитивом всех вокруг. За это звезды приготовили для вас несколько сюрпризов ближе к концу недели. Какими они будут — зависит только от вашей решительности и веры в лучшее.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе, если Весы не рискуют, то не пьют, как говорится, шампанского. Порой, решение пойти на необдуманную авантюру может принести ошеломительный успех. Так и у вас на этой неделе. Не бойтесь новых предложений и смело переходите к действиям. На выходных Весам стоит поставить новые цели и подумать над путями их достижения.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Скорпионы на этой неделе будут наслаждаться приятными моментами. Но сильно расслабляться тоже не стоит. Не забывайте о своих жизненных приоритетах. Работа и друзья — это прекрасно, но найдите время для встречи с самыми родными людьми. Организуйте на выходных культурную программу и хорошенько отдохните семьей.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

Неделя для Стрельцов приготовила ровным счетом ничего. Зато вы наконец-то сможете уделить время своим желаниям и саморазвитию. Как вариант, добавить красок в серые будни поможет новое увлечение. На выходных идеальным вариантом отдыха для Стрельцов может стать домашняя уютная обстановка в окружении самых близких.

Гороскоп на неделю – Козероги

На этой неделе Козерогам удастся хорошо проявить себя на работе. Но будьте осторожны, кто-то намеренно будет создавать вам новые проблемы. Постарайтесь взвешивать каждый свой шаг и действовать с умом. Обратитесь за поддержкой к тому, кому можно доверять. Вместе вы сможете вывести недоброжелателя на чистую воду.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям на этой неделе стоит сконцентрироваться на своих целях. Ваше упорство может начать раздражать окружающих. Отбросьте лишние мысли и прекратите во всем искать скрытый смысл. Это будет только мешать в достижении желаемого. На выходных Водолеям стоит отвлечься от дел и немного развеяться на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Выполняйте свои обязанности спокойно и на совесть. Равномерное распределение нагрузки поможет вам успевать воплощать все задуманное. На выходных уделите время домашним хлопотам. Возможно, для уюта вам не хватало новенького вазона или ароматической свечи.

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