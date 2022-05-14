14 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

14 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Кроме того, 14 мая чествуют пророка Иеремию. Какие праздники 14 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

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14 мая праздники:

День рождения «Вазелина»;

День украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

День рождения «Вазелина» ― 14 мая. В 1878 году 14 мая запатентовали самую популярную и недорогую смазку. «Вазелин» ― мазеобразная белая жидкость без запаха и вкуса, при разных образах очищения может быть желтоватого цвета. Чистый «Вазелин» полупрозрачный. В 1859 году «Вазелин» получен английским химиком Робертом Чезбро из нефтепродуктов, поэтому был назван «нефтяным желе». Поскольку его «продукт» не продавался, химик назвал его «Вазелин» ― от немецкого «wasser» ― вода и греческого «elaion» — оливковое масло. Уже в 1978 году «Вазелин» стал брендом и начал набирать популярность.

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны отмечают 14 мая. С 2021 года постановлением Верховной Рады ввели эту памятную дату. По состоянию на 1 января 2020 года Израиль отметил 2 659 граждан Украины званием «Праведника народов мира» за спасение евреев от Холокоста. Украина занимает четвертое место в мире по количеству этих званий, больше только в Польше, Нидерландах и Франции. И то, это не отражает реальной ситуации, как украинцы и евреи помогали друг другу во время Второй мировой. Звание «Праведник народов мира» от государства Израиль можно получить только за очень выдающиеся поступки, жертвуя собой ради спасения других. Звание подает местная община, и оно проходит длительную процедуру рассмотрения.

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14 мая ― Церковные праздники:

Бориса и Глеба;

пророка Иеремии;

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»;

преподобного Пафнутия Боровского.

Святые, которых почитали в христианстве, ― Борис и Глеб, сыновья Владимира Святославовича и одни из первых канонизированных святых из Киевской Руси. Вскоре после смерти отца они были убиты братом Святополком. Сам он был убит Ярославом Мудрым, который, видимо, начал их канонизацию. «Летописная повесть» в составе «Повести временных лет», а также «Сказание и страсть и похвала святую мученикам Борису и Глебу» рассказывают о жизни и деянии Бориса и Глеба. Борис был блаженным и узнал о смерти отца после возвращения с битвы с печенегами. Глеб был совсем юным парнем, который просил не убивать его. Борис же, наоборот, знал, что его ждёт, и не сопротивлялся, только сильно скорбел об отце. Канонизированы они были в 1070-х годах в Киевской Руси как мученики. Борис и Глеб считаются покровителями Вышгорода, и в 2010 году в городе им установили памятник. А Днем Бориса и Глеба считают 14 мая и 6 июня.

День почтения пророка Иеремии ― 14 мая. Иеремия ― один из четырех великих еврейских пророков, которые жили до рождения Христа. Господь подарил ему пророчий дар в 15 лет и пообещал всегда быть с ним, чтобы вселить уверенность. Иеремия был пророком 23 года и проповедовал против иудеев, которые забыли своего бога. Над ним насмехались и хотели убить его. Он написал свой «Плач», «Пророчества» и «Послание». Он пророчествовал падение Иерусалима и предупреждал евреев об вавилонянах. Однако его высмеивали, а потом царь Иудеи Иегояким сменил подданство и стал подчиняться Вавилону. Попытки сопротивления евреев привели к депортации и захвату Вавилоном Иерусалима. Иеремию пощадил полководец вавилонян, и тот снова проповедовал и просил евреев не идти в подданство к египтянам. Но безуспешно. Закончилось это великим рабством египетским.

День почтения иконы Божией Матери «Нечаянная радость» ― 14 мая и 22 декабря. Икона посвящена неожиданному прощению грехов страшному грешнику перед иконой Пречистой Богородицы. На иконе изображен мужчина, который молится на коленях перед иконой Пречистой Богородицы.

Преподобный Пафнутий родился в 1394 году и во время крещения был назван Парфением. В 20 лет Парфений оставил родительский дом и принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре. Он был таким благочестивым, что после смерти игумена стал настоятелем монастыря. Скоро к нему начали стекаться монахи, и вместо деревянных строений пришлось построить каменный монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

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14 мая ― День ангела

Если сегодня кто-то решает креститься по православному обряду, то может получить такое крещенное имя: Пафнутий, Ефим, Игнат, Макар, Тамара и Нина. Также эти люди сегодня, 14 мая, отмечают именины.

14 мая ― народные приметы и традиции:

Если муравьи беспокойны ― может резко похолодать;

Если погода ясная, окончательно настало лето.

14 мая ― что можно делать, и чего нельзя делать:

Сегодня нельзя никому ничего занимать и одалживать;

Запрещено ругаться, драться, злословить;

Нужно идти в храм — сегодня литургия в честь Пафнутия, Иеремии и иконы Божией Матери « Нечаянная радость » .

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