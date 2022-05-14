Kalush Orchestra призвали помочь Мариуполю на Евровидение 2022

Kalush Orchestra выступили в финале конкурса Евровидение-2022 под номером 12 и призвали Европу помочь Мариуполю и военным, которые сейчас находятся на заводе «Азовсталь».

Фото – Instagram Kalush

Во время выступления украинских музыкантов зрительный зал взорвался от восторженных возгласов – еврофаны аплодировали стоя и махали в воздухе сине-желтыми флагами.

Известно, что Kalush Orchestra покорили европейских слушателей еще до начала конкурса и на открытии «Евровидения-2022» собрали все зрительские овации. А композиция Stefania пришлась по душе и другим участникам конкурса.

Напомним, что несколько дней назад Kalush Orchestra отреагировал на призывы в Сети говорить об «Азовстале». Хотя коллектив и не мог об этом говорить на «Евровидении-2022», музыканты опубликовали сообщение Instagram, в котором призвали немедленно спасти всех с территории «Азовстали» и показали жуткие кадры, на которых видно, в каких условиях живут раненые.

«Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольская «Азовсталь» — это сердце Украины. Помогите спасти наших ребят!» – написали музыканты.

Екатерина Павленко, представлявшая Украину на «Евровидении» 2021 объяснила, почему группа не может этого сделать.

Kalush Orchestra угрожает не только дисквалификация и штраф. Певица объяснила, что аудитория «Евровидения» действительно ничем не сможет помочь.

«Самое изящное здесь даже не дисквалификация и штраф, а то, что не та аудитория. Там всем это безразлично. У людей праздник», — ответила Екатерина в комментарии под сообщением рэпера Дрофы.

Поступок группы также прокомментировал известный телеведущий Игорь Кондратюк.

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