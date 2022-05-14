Выступление Kalush Оrchestra на Евровидение 2022 14 мая

Kalush Orchestra: феерическое выступление украинской группы на Евровидении-2022
14.05.2022
Сегодня, 14 мая, Kalush Orchestra выступили на арене PalaOlimpico 12-ми и ошеломили зрителей нашумевшим треком Stefania.
Свой номер конкурсанты не меняют, поэтому на сцене участники группы предстали в тех же нарядах, что и в первом полуфинале. Во время выступления зрители в зале аплодировали стоя. Также собравшиеся громко подпевали нашим исполнителям.
После номера солист коллектива Олег Псюк обратился к европейскому сообществу: «Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите «Азовстали» прямо сейчас!»
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