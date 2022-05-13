13 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

13 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, а также Всемирный день техники для будущего. Кроме того, 13 мая ― Якова Теплого. Какие праздники 13 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

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13 мая ― праздники:

Всемирный день техники для будущего;

Всемирный день одуванчика;

Международный день хумуса;

День рождения застежки-липучки.

Всемирный день техники для будущего (World Engineering Day for the Future) ― профессиональный праздник инженеров и разработчиков отмечается с целью повышения осведомленности общества о возможностях и развитии технической, компьютерной и научной областей.

Всемирный день одуванчика отмечают 13 мая. Весенние цветы, которые способны прорастать даже сквозь бетон и асфальт вдохновили людей своим символизмом, и заслужили отдельный праздник. Одуванчики начинают расти во второй половине апреля, и как раз в мае они становятся желтыми цветками, а потом уже превращаются в пушистые шарики, которые так любят сдувать дети.

Международный день хумуса стали праздновать с 13 мая с подачи Бена Ленга в 2012 году. Сейчас хумус считается народным блюдом в Израиле. Он делается из нута (турецкий горох), тахини (кунжутная паста), оливкового масла, лимонного сока и разнообразных специй. Это блюдо распространено в странах Ближнего Востока. Считается, что появился он в странах Ближнего востока еще до Средневековья, но точно неизвестно, когда. Особой популярностью блюдо пользуется среди вегетарианцев и поклонников здорового питания.

День рождения застежки-липучки отмечают 13 мая, так как Жорж де Местраль в 1958 году получил патент на это изобретение. Он придумал липучку, наблюдая, как репейник пристал к его псу во время прогулки в лесу. В итоге «липучка» стала популярной застежкой и для игрушек, и для медицинских потребностей и для обычной обуви. И каждый день находят новые методы применения для нее.

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13 мая ― церковные праздники

День памяти апостола Иакова Заведеева (Яков Теплый) православные христиане отмечают 13 мая. Люди верят, что в этот день после длительных холодов становится тепло, поэтому ― «Яков Теплый». Иаков с братом были простыми рыболовами и однажды встретили Иисуса. Тот своими речами заставил их поверить в Господа. На Иакова снизошел Святой дух, и он отправился проповедовать Евангелие по всему миру. Он противостоял фарисеям и после распятия говорил о Христе как о Мессии и Спасителе мира. А философов, которых наняли его разоблачить, заставил уверовать в Господа и Иисуса Христа. На Иакова донесли императору Ироду Агриппе, но он не сдался. Наоборот, его доносчик сам принял христианство и был казнен с Иаковом.

13 мая ― День ангела

Сегодня православные христиане при таинстве крестин могут получить такие святые имена: Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.

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13 мая ― народные приметы и традиции:

Если сегодня погожий день ― теплая погода продлится все лето;

Если 13 мая идут дожди, то лето будет холодным;

Если днем идет дождь, но день теплый и с радугой ― уродится зерно.

13 мая ― что можно и чего нельзя делать:

Нельзя жениться в мае ― всю жизнь промаешься;

Праздновать годовщину свадьбы ― также дурной знак;

Заплетать косы, иначе вплетаете в свою судьбу болезни и убытки;

Ремонт или любая работа с инструментами будет травматичной.

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