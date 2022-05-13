Юлия Панкова, Евгений Синельников, Владислав Ващук ― все они были в аду под временной российской оккупацией. Что рассказали украинские знаменитости и их родственники о жизни в оккупации, открыли телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 4 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Все ужасы оккупации испытала на себе ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова, которая осталась с семьей в своем доме под Гостомелем с начала полномасштабного российского вторжения. Она провела 14 ночей в подвале при температуре до +5, без привычного комфорта, света и лекарств. В один день к ним пришли «кадыровцы» ― 13 спецназовцев ворвались в дом, забрали все, что было дома. После этого она поняла, что следующее «посещение» может стать смертельным. Из белой простыни сделали флаг и уехали из Гостомеля колонной из четырех машин ― без зеленых коридоров и гарантий, прямо под обстрелами и градами. Она вспоминает ту поездку, как самую длинную и страшную.

Один из ведущих «Орла и Решки» Евгений Синельников с 24 февраля застрял в Гостомеле с сыном и еще 11 людьми ― родственниками и знакомыми.

Две недели в оккупации он называет адом. Кроме того, в его дом тоже вошли оккупанты ― два дня из этого ужаса навеки отпечатались в его памяти. Первый день ― когда из-за леса вылетела ракета, которая едва не разрушила их дом и не убила всех людей. Самолет выпустил ракеты прямо в дом, и взрывом выбило все окна. Второй день ― когда к ним зашли оккупанты. Они обыскали дом, а один узнал Синельникова и попросил автограф. Для того, чтобы мужчина подписался, россиянин направил на него оружие и включил фонарик на нем. Позже Синельников узнал, что их жизни спасло то, что он открыл россиянам и дал автограф ― соседей, отказавшихся пускать террористов, просто расстреляли.

Психолог Андрей Жельветро подтвердил, что единственный способ остаться в живых во время встречи с оккупантами ― подчиняться их приказам и вести себя спокойно, не провокационно. Нельзя кричать, плакать, умолять, просить.

«Отвечайте только на вопросы, которые вам задают. Спокойным тоном. Не часто, но смотрите в глаза, потому что, когда есть зрительный контакт, врагу сложнее совершить какое-то преступление. Ваша цель: сохранить свою жизнь и здоровье. Постоянно держите в уме то, что они обязательно будут наказаны. Вы это знаете, а они ― нет. Поэтому преимущество на вашей стороне», ― говорит Жельветро.

Футболист Владислав Ващук с дочерью провели в оккупации 15 дней. Еда, газ и свет закончились на третий день. На соседней улице родила женщина. В один день все, кто хотел спастись, собрались, завели авто и уехали под обстрелами.

Певица Оля Цибульская в первые дни войны потеряла связь с родителями в оккупированном Ирпене. Она долго не знала, живы ли они вообще.

Певец Александр Кривошапко родом из Мариуполя, потому он силой учит себя говорить о городе спокойно. По его словам, многие его знакомые пострадали из-за осады Мариуполя. Мама, бабушка и сестра с семьей были в Мариуполе с начала российского вторжения. Во время осады умерла его бабушка ― она не выдержала. Неожиданно, родных певца вывез из города знакомый. Однако от Мариуполя к безопасному месту его родственники добирались самостоятельно под обстрелами.

Телеведущий Андрей Бедняков из-за прихода «русского мира» потерял мать. Его родные были уверены, что Украины уже не существует, что Киев разрушен – они слышали только пропаганду оккупантов.

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