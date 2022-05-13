С 24 февраля сотни тысяч украинцев мобилизовались, чтобы защитить сограждан от российского полномасштабного вторжения. Однако воины вдохновляют нас не только победами над оккупантами, но и своим творчеством даже на поле боя. Как украинские военные стали кумирами, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 4 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы и украинки с 24 февраля отражают российское полномасштабное вторжение, сохраняя жизни десятков миллионов граждан. Тем не менее, они вдохновляют гражданских не только ловкой ликвидацией оккупантов, но и своим творчеством ― прямо на фронте они поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, а могут и рисовать даже на ящиках от патронов.

Призрак Киева стал культовой легендой Битвы за Киев. Россияне были напуганы упорным отпором в небе, которое им устроили украинские пилоты. Украинское боевое командование способствовало развитию легенды о резервисте, вернувшемся на службу и умело уничтожающем россиян над столицей Украины. После сообщения западных СМИ о гибели Призрака эту информацию опровергли, объяснив, что Призрак Киева ― сборный образ пилотов Васильковского подразделения, которые защищали Киев и область, появлялись в неожиданных местах и ​​уничтожали россиян.

В черниговской ГСЧС появилась другая звезда ― пес-минер Патрон породы Джек-рассел-терьер. По словам спасателей, он нюхом чует неразорвавшиеся снаряды и помогает их выкапывать благодаря маленькому весу ― мины на него не реагируют. А за помощь его кормят сыром ― это любимая еда Патрона. После выпуска первой марки с «Русским кораблем», Укрпочта анонсировала выпуск марки и с Патроном. Пес вдохновил художников на комиксы и просто рисунки, а дети просто в восторге от него.

Пока украинцы были в шоке и отчаянии из-за начала полномасштабного вторжения россиян 24 февраля, один пограничник на острове Змеиный вернул всех в сознание и вдохновил на противостояние российской навале с Востока и Севера. Когда россияне предложили сдаться украинским пограничникам на острове Змеиный, он произнес легендарную фразу: «Русский военный корабль, иди ***!» Она вдохновила многих украинцев противостоять оккупантам, в частности, на сотнях дорожных указателей украинцы сделали эту надпись, запутывая и насмехаясь над врагом. Эта бесстрашная фраза стала девизом борьбы с оккупантом и даже дала толчок к созданию песен, стихов, комиксов и международного скандала ― отказа обслуживать российский флот третьей стороной. Сам автор фразы Роман Грибов после освобождения из плена стал народным героем. Однако он переживал, как мама отреагировала на его ругательство.

Украинский десантник Александр Колима ― автор легендарных видео с зажигательными танцами прямо на месте недавних боев с россиянами. Как оказалось, свой блог он ведет с 2020 года.

Одессит Юрий Городецкий рвет соцсети исполнением народных песен. Он с 2016 года воюет и исполняет песни только на украинском языке.

Юлия Бушинская была концертным гримером Дмитрия Монатика, однако с началом российского вторжения в Украину она записалась в киевскую ТРО.

Лев Улесов ― один из самых известных манекенщиков мира — стал ротным медиком в ВСУ после 24 февраля.

Ведущая Татьяна Высоцкая рассказала, что ее муж воюет, а сама она просто удивлена ​​тем, что происходит с украинцами. Она рассказала о создании иконы «Мадонна в метро» по мотивам харьковчанки, которая держала на руках новорожденного ребенка.

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