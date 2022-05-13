Продолжается 79-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в военной и информационной борьбе. Украинские воины вдохновляют нас не только на борьбу на фронте, но и становятся звездами и кумирами. А знаменитости открыто заговорили о том, как они жили в оккупации и как спаслись от захватчиков. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 3 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы каждый день приближают победу ВСУ над российскими оккупантами. А военные вдохновляют нас не только победами на фронте, но и неповторимым творчеством.

Что будет в 4 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 13.05.2022:

Украину поддерживают иностранцы ― они приезжают в сюда, устраивают концерты, оказывают помощь. Какие знаменитости борются за мир вне Украины и внутри? Какие организации и платформы поддерживают нас?

Украинцы не только уничтожают врага, но и танцуют, поют на передовой. Кто из воинов вдохновляет нас своим творчеством и стал звездой современности?

Как люди пережили ад в реальной жизни? Кто вырвался из оккупации и как ее пережил? Какие украинские звезды попали в оккупацию, и какие истории рассказали они и их родственники?

Кто из украинских знаменитостей ушел воевать или стал волонтером?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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