Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 13.05.2022

13.05.2022

Продолжается 79-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в военной и информационной борьбе. Украинские воины вдохновляют нас не только на борьбу на фронте, но и становятся звездами и кумирами. А знаменитости открыто заговорили о том, как они жили в оккупации и как спаслись от захватчиков. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 3 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців

Украинцы каждый день приближают победу ВСУ над российскими оккупантами. А военные вдохновляют нас не только победами на фронте, но и неповторимым творчеством.

Что будет в 4 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 13.05.2022:

  • Украину поддерживают иностранцы ― они приезжают в сюда, устраивают концерты, оказывают помощь. Какие знаменитости борются за мир вне Украины и внутри? Какие организации и платформы поддерживают нас?
  • Украинцы не только уничтожают врага, но и танцуют, поют на передовой. Кто из воинов вдохновляет нас своим творчеством и стал звездой современности?
  • Как люди пережили ад в реальной жизни? Кто вырвался из оккупации и как ее пережил? Какие украинские звезды попали в оккупацию, и какие истории рассказали они и их родственники?
  • Кто из украинских знаменитостей ушел воевать или стал волонтером?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить