Гороскоп на 14 мая 2022 года расскажет, кому из знаков стоит с осторожностью отнестись к предложениям малознакомых людей, а кто может рассчитывать на большую финансовую удачу.

Овен

Сегодня вам покажется все вокруг скучным. Несмотря на то, что вы будете наделены энергией, обстоятельства будут диктовать свои правила.

Телец

Вам рекомендуется привести в порядок домашний быт и бюджет.

Близнецы

Близнецам сегодня захочется веселья, но окружающие не будут готовы к вашему сверху натиску и инициативности.

Рак

Сегодня жизненная энергия Рака будет находиться в упадке.

Лев

Постарайтесь делать всё более консервативно. Тогда вы сможете достичь многого.

Дева

Прежде чем принимать какие-либо решения, вспомните о своем опыте и взвесьте все «за» и «против».

Весы

Сегодня окружающие захотят вас поучать. Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не ссориться с ними.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет находиться в диссонансе с окружающими.

Стрелец

Вам следует избегать ситуаций, требующих серьезного решения. Потому что сегодня вам вряд ли его удастся принять.

Козерог

Звезды наделят вас прагматизмом, который вы будете использовать в любой сфере вашей жизнедеятельности.

Водолей

14 мая вы проведете спокойно, без хлопот и тревог.

Рыбы

Постарайтесь не пренебрегать сегодня чувством долга. Если можете помочь – сделайте это.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.