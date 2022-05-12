В мае всех православных верующих ждут несколько важных церковных дат. Самой значимой из них будет Радоница, или день поминовения усопших. Какие еще церковные праздники ждут нас в мае 2022 года? Смотрите в нашем календаре.

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1 мая ― поминальное воскресенье (Фомино); окончание Пасхальной (Светлой) седмицы.

2 мая ― преподобного Иоанна Ветхопещерника.

3 мая ― Радоница (Проводы): день поминовения усопших.

5 мая ― преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского; апостолов Нафанаила, Луки и Климента.

6 мая ― великомученика Георгия Победоносца.

8 мая ― святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и других; апостола и евангелиста Марка.

9 мая ― священномученика Василия, епископа Амасийского.

10 мая ― апостола и священномученика Симеона, родственника Господня; преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского.

14 мая ― священномученика Макария, митрополита Киевского.

15 мая ― неделя о расслабленном; святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

16 мая ― преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Киево-Печерской иконы Божией Матери.

17 мая ― мученицы Пелагии.

18 мая ― преполовение Пятидесятницы.

20 мая ― упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме; мученика Акакия, сотника; преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его.

21 мая ― апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 мая ― неделя о самарянке; перенесение мощей Николая Чудотворца.

23 мая ― апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери.

24 мая ― равноапостольных Кирилла и Мефодия.

26 мая ― мученицы Гликерии.

28 мая ― преподобного Пахомия Великого.

29 мая ― преподобного Феодора Освященного.

31 мая ― святых отцов семерых Вселенских соборов.

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