В современном мире расхождение во взглядах родителей по воспитанию ребенка стало обыденностью. Многие папы и мамы не знают, как справиться со своим чадом, как сформировать у него необходимые навыки, и требуют высоких результатов от своего малыша буквально с пеленок. Не прилагая к этому никаких усилий, полагают, что именно это правильный подход к воспитанию. Редакция сайта STB.UA уже рассказала об интересных методиках развития ребенка после года. Читайте топ-9 полезных книг о воспитании, а также какую книгу рекомендует психолог Татьяна Ларина, в материале.

Больше по теме: Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

Дмитрий Карпачев

«Как дать ребенку все без денег и связей»

Автор книги ‒ известный ведущий и эксперт в вопросах детской возрастной психологии ‒ Дмитрий Карпачев. В книге очень много практических советов о том, как правильно воспитать ребенка. Следуя этим рекомендациям, родители всего за семь недель смогут вывести отношения с детьми на новый уровень:

как выражать свою любовь к ребенку так, чтобы он ее чувствовал и отвечал взаимностью;

как проявлять недовольство поведением ребенка, не травмируя его и оставаясь для него авторитетом;

как правильно наказывать ребенка и влиять на его поведение;

как помочь ребенку расти уверенным в себе и счастливым.

Пол Таф «Как дети добиваются успеха»

Что влияет на будущий успех — воспитание или окружение? Какие качества необходимо развивать? Как сформировать в детях интеллект, настойчивость, любознательность и оптимизм? Автор книги заставляет иначе взглянуть на воспитание и образование, находя новые подходы к развитию личности ребенка.

Памела Друкерман «Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа»

Книга, ставшая бестселлером в Украине! Секрет прост: она не только о воспитании ребенка, но и об умении жить. Друкерман легко и непринужденно рассказывает родителям, как воспитать прежде всего счастливого человека, уверенного в себе и умеющего ориентироваться в жизненных ситуациях. Жизнь родителей не останавливается с появлением малыша, она просто становится другой.

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»

Актуальная книга для родителей детей всех возрастов. У кого из нас не возникало проблем в общении с собственным чадом? Книга Юлии Гиппенрейтер направлена на выстраивание правильной коммуникативной модели и гармонизации взаимоотношений. В книге есть как теория, так и практические задания.

Больше по теме: Что почитать? Советы от звезд СТБ

Найджел Латта «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума»

Отец двоих детей и практикующий психолог с 16-летним стажем Найджел Латта написал замечательное пособие для отчаявшихся родителей, которые не знают, как справиться со своими непоседами. Книга поможет вам понять своих детей, избежав проблем в воспитании.

Михаил Литвак «5 методов воспитания детей»

Михаил Литвак ‒ психотерапевт с многолетним стажем и автор более 30 книг о воспитании и общении. Эта книга ‒ настоящая палочка-выручалочка для родителей, которые не знают, как правильно воспитывать свое чадо. В ней вы найдете ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся разных возрастов ребенка. Также автор рассказывает о вопросах, связанных с общением с воспитателями и учителями. Одним словом, это настоящая энциклопедия детского воспитания.

Людмила Петрановская «Большая книга про вас и вашего ребёнка»

Это не просто книга, это целых две книги по воспитанию, которые помогут родителям найти выход из любой, даже самой сложной ситуации. «Тайная опора: привязанность в жизни ребёнка» и «Если с ребёнком трудно». Названия говорят сами за себя! Как помочь ребенку в сложный период взросления, как действовать в конфликтных ситуациях, что стоит за детскими капризами и истериками? Но, главное, как воспитать уверенного в себе человека ‒ ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге.

Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно»

Быть родителем одного ребенка ‒ трудно. Но что делать, если детей несколько? Ведь не всегда малыши ладят между собой. В более взрослом возрасте очень часто между братьями и сестрами возникает конкуренция. Постоянные выяснения, кого больше мама любит и чьи игрушки лучше, ‒ жизнь с несколькими детьми в семье может превратиться в настоящий кошмар. Эта книга станет палочкой-выручалочкой для тех родителей, которые не знают, как правильно объяснить детям, что они ‒ не конкуренты. В ней много простых советов о том, как помочь детям избежать конфликтов, выстроить их общение с ближайшими родственниками и почувствовать родительскую любовь.

Анна Быкова «Самостоятельный ребёнок, или Как стать ленивой мамой»

Эта книга стала настоящим бестселлером. Несколько лет назад о ней не говорил только ленивый. Об этой книге спорили и продолжают спорить по сей день! Ведь тема самостоятельности и лени ‒ очень актуальна сегодня. Ну, а если это касается воспитания детей, то и вовсе спорить не переспорить.

В книге есть множество подсказок для мамы. Как обеспечить условия для того, чтобы ребенок научился как можно раньше все делать самостоятельно? Как можно стать «ленивой мамой», но при этом успевать заботиться о своем любимом отпрыске? Книга Анны Быковой попробует вас этому научить.

Больше по теме: Что почитать с детьми: список полезных энциклопедий

Татьяна Ларина, постоянный эксперт проекта «Таємниці ДНК», рассказала о своей любимой книге по воспитанию детей:

Есть книжка Масару Ибуку «После трех уже поздно». Там прекрасно описаны методики воспитания. Первое, что я рекомендую делать родителям, — прочесть эту книгу. Когда ребенок делает ошибки, позволить ему ошибаться. Потому что он на ошибках учится. Его поправлять можно, но необходимо мотивировать. У мам и пап должна быть масса терпения. Всем родителям я говорю: «Если вы повторили своему ребенку 250 раз и он запомнил — у вас гениальный ребенок».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.