Подагра – воспалительное заболевание суставов. Мы подскажем вам, какие бывают симптомы подагры, причины, а также советы, как лечить подагру. Все это поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Читайте, какие симптомы подагры и как лечить подагру, в нашем материале.

Подагра – это воспалительное заболевание суставов, которое зачастую характеризуется внезапным, острым болевым синдромом в первом пальце стопы, покраснением и невозможностью стать на стопу.

Кроме большого пальца стопы, подагрой могут поражаться и другие суставы.

Читайте также: Все о современных видах депиляции и эпиляции волос

Подагра очень древнее заболевание. Во времена Гиппократа ее называли «болезнью королей» и аристократов. В современном мире подагрой страдают 4–6% населения, чаще всего подагра поражает людей старшего возраста.

Симптомы

Острый воспалительный артрит: покраснение, чувствительность, боль и отек сустава

Классическое проявление — поражение большого пальца ноги

Пораженные плюсневые межфаланговые суставы в основе большого пальца (около 50% случаев)

Подагра бывает и в виде тофуса, камней в почках или уратной нефропатии.

Нарушение движения

Высокая температура

Темная моча

Запор

Учащенное мочеиспускание

Зуд

Шелушение

Деформация суставов

Образование узлов

Причины

Подагра вызывается метаболическими нарушениями. При этом заболевании в крови увеличивается содержание мочевой кислоты, а соли мочевой кислоты осаждаются в разных тканях, особенно в суставах.

Алкоголь, сладкие фрукты и овощи с большим содержанием фруктозы блокируют выведение мочевой кислоты, что способствует повышению ее уровня в крови.

Потому несбалансированное питание является одним из основных причин возникновения подагры.

Читайте также: Как выбрать семейного врача: медицинская реформа в Украине

Лечение

Строго соблюдайте специальную диету: исключить мясо и морепродукты, алкоголь, сладкие фрукты и овощи с высоким содержанием фруктозы. Придерживайтесь питьевого режима, это поможет уменьшить концентрацию мочевой кислоты в крови и улучшить ее выведение. Рекомендуемый объем жидкости до 2–2,5 л в сутки (при отсутствии противопоказаний). Желательно щелочное питье или вода с лимоном. Избегайте голодания. Такой режим способен спровоцировать приступ подагры. Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Современное лечение подагры – использование лекарственных препаратов, перед приемом которых нужно обязательно консультироваться с врачом. Также помогает физиотерапия: электрофорез, грязелечение, тепловые процедуры, бишофит, бальнеотерапия, УВТ. У взрослых лечение применяется чаще всего в период обострения, чтобы снять симптоматику и уменьшить болевой синдром.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ