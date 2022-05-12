Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Подагра: симптомы, причины, лечение

12.05.2022

Подагра – воспалительное заболевание суставов. Мы подскажем вам, какие бывают симптомы подагры, причины, а также советы, как лечить подагру. Все это поможет избежать серьезных проблем со здоровьем. Читайте, какие симптомы подагры и как лечить подагру, в нашем материале.

825772738

Подагра – это воспалительное заболевание суставов, которое зачастую характеризуется внезапным, острым болевым синдромом в первом пальце стопы, покраснением и невозможностью стать на стопу.

Кроме большого пальца стопы, подагрой могут поражаться и другие суставы.

Читайте также: Все о современных видах депиляции и эпиляции волос

Подагра очень древнее заболевание. Во времена Гиппократа ее называли «болезнью королей» и аристократов. В современном мире подагрой страдают 46% населения, чаще всего подагра поражает людей старшего возраста.

Симптомы

  • Острый воспалительный артрит: покраснение, чувствительность, боль и отек сустава
  • Классическое проявление — поражение большого пальца ноги
  • Пораженные плюсневые межфаланговые суставы в основе большого пальца (около 50% случаев)
  • Подагра бывает и в виде тофуса, камней в почках или уратной нефропатии.
  • Нарушение движения
  • Высокая температура
  • Темная моча
  • Запор
  • Учащенное мочеиспускание
  • Зуд
  • Шелушение
  • Деформация суставов
  • Образование узлов

Причины

Подагра вызывается метаболическими нарушениями. При этом заболевании в крови увеличивается содержание мочевой кислоты, а соли мочевой кислоты осаждаются в разных тканях, особенно в суставах.

Алкоголь, сладкие фрукты и овощи с большим содержанием фруктозы блокируют выведение мочевой кислоты, что способствует повышению ее уровня в крови.

Потому несбалансированное питание является одним из основных причин возникновения подагры.

Читайте также: Как выбрать семейного врача: медицинская реформа в Украине

Лечение

  1. Строго соблюдайте специальную диету: исключить мясо и морепродукты, алкоголь, сладкие фрукты и овощи с высоким содержанием фруктозы.
  2. Придерживайтесь питьевого режима, это поможет уменьшить концентрацию мочевой кислоты в крови и улучшить ее выведение. Рекомендуемый объем жидкости до 2–2,5 л в сутки (при отсутствии противопоказаний). Желательно щелочное питье или вода с лимоном.
  3. Избегайте голодания. Такой режим способен спровоцировать приступ подагры.
  4. Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь.
  5. Современное лечение подагры – использование лекарственных препаратов, перед приемом которых нужно обязательно консультироваться с врачом.
  6. Также помогает физиотерапия: электрофорез, грязелечение, тепловые процедуры, бишофит, бальнеотерапия, УВТ.
  7. У взрослых лечение применяется чаще всего в период обострения, чтобы снять симптоматику и уменьшить болевой синдром.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить