Лунный календарь на май 2022: новолуние и полнолуние в мае 2022

Лунный календарь на май 2022: когда полнолуние
12.05.2022
Луна влияет на приливы и отливы, климат Земли и биосферу. Давно люди уже верят в то, что она оказывает влияние и на человеческий организм ― на здоровье и даже поведение. Чтобы лучше понимать, чего ждать в мае, стоит почитать лунный календарь на май 2022 года.
Больше по теме: Лунные затмения 2022 года: когда и к чему готовиться
Даты новолуния и полнолуния в мае 2022 года
- Дата новолуния в мае 2022 года ― 30 мая в 14:30.
- Дата полнолуния в мае 2022 года ― 16 мая в 07:14.
Фазы Луны по числам в мае 2022 года
- 1―15 мая — растущая Луна.
- 16 мая в 07:14 ― полнолуние.
- 17―29 мая ― убывающая Луна.
- 30 мая в 14:30 ― новолуние.
- 31 мая ― растущая Луна.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+