Развивать детей можно и нужно не только с помощью книг. Игры также очень полезны в этом деле! Ведущая шоу «Х-фактор»-10 Даша Трегубова рассказала, как проводит время со своей дочкой Полиной. Читайте, во что можно поиграть дома с детьми, в нашем материале.

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Угадай предмет

Нужно загадать любой предмет, который находится в комнате. Давайте подсказки, но такие, чтобы было место и для самостоятельных размышлений ребенка! Потом можно поменяться местами, пусть малыш потренируется загадывать и давать взрослому подсказки.

Определить на ощупь

Осязание важно развивать так же, как и другие чувства и навыки. Возьмите коробку или корзинку, сложите туда несколько безопасных предметов: стаканчик, игрушка, конфета, зубная щетка и т. д. Наденьте ребенку на глаза повязку или попросите зажмурить глаза. Давайте ему в руки по одному предмету, пусть угадывает с помощью тактильных ощущений.

Сделайте телефон своими руками

Самодельный телефон можно «сконструировать» с помощью двух бумажных стаканов и веревки, продетой между ними. Трубки от вашего телефона можно украсить красивыми лентами, наклейками и блестками! Когда закончите мастерить, настанет самое интересное — разойтись по разным сторонам комнаты и поговорить!

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Изобрази и угадай эмоцию

Распечатайте картинки с разными эмоциями, понятными вашему малышу. Перед началом игры поговорите о том, что чувствуют люди на этих картинках. Сложите картинки в стопку, показывайте ребенку по одной. Он должен без слов показать эмоцию, а вы — угадать.

Придумайте конец истории

Когнитивные способности можно развивать с помощью обычных рассказов или сказок. Прочтите часть истории и попросите ребенка подумать, что могло произойти дальше. Обсудите варианты, а потом дочитайте рассказ до конца. Возможно, некоторые моменты будут даже угаданы!

В поисках сокровищ

Подготовьте приз-сокровище, который будет наградой в конце игры. Из ленточек, игрушек или картинок сделайте следы, по которым ребенок будет искать клад! Такое занятие учит детей следовать инструкциям и достигать цели, в данном случае — находить сокровище.

Найти пропавший предмет

Попросите детей выйти из комнаты. Спрячьте любой предмет и попросите всех вернуться. Дети должны воспользоваться визуальной памятью и логикой, чтобы понять, какой предмет вы спрятали.

Крокодил

Эта игра нравится взрослым и детям. Чем младше участники, тем проще слова следует загадывать. Тут задействуется логика, развиваются артистические способности, мимика. И вообще это очень весело!

Твистер

Как и в «Крокодил», в «Твистер» любят играть все! Но, кроме веселья, в этой игре есть и более полезные преимущества. В «Твистере» развиваются физические способности ребенка, тренируется растяжка.

Строим шалаш

Домики в детстве не строили только ленивые. Когда начнете сооружать с ребенком дом из табуреток, одеял, подушек и коробок, сами того не замечая, вернетесь в детство! И обязательно захотите соорудить свой личный шалаш для чтения и медитации.

Ведущая шоу «Х-фактор» Даша Трегубова рассказала, как проводит время со своей дочкой Полиной:

«Мы с Полей любим настольные игры на скорость и сообразительность. Например, «Ферма», в которой дочка почти всегда выигрывает, «Кто я?» и детские карты, где нужно быстро сориентироваться и собрать как можно больше повторяющихся картинок. Плюс мы периодически устраиваем дома «съемки»: Поля на камеру телефона изображает разных персонажей. Еще мы любим танцевать».

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